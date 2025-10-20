Один из самых чувствительных в истории оптических инструментов не смог рассмотреть межзвездную комету 3I/ATLAS

Недавно третий межзвездный объект — комета 3I/ATLAS — попал в поле зрения одного из самых чувствительных приборов космической астрономии: LASCO, установленного на солнечной обсерватории SOHO. Этот инструмент по праву считается величайшим «охотником за кометами» — именно он в прошлом году, 25 марта, зафиксировал свою 5000-ю находку, установив рекорд, которому пока нет равных.

Один из самых чувствительных в истории оптических инструментов не смог рассмотреть межзвездную комету 3I/ATLAS / © SOHO / NOAA

Свою впечатляющую мощь LASCO не раз подтверждал. В октябре прошлого года прибор подарил миру захватывающие кадры прохождения кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) у Солнца, а совсем недавно сумел запечатлеть гибель сразу двух неизвестных ранее комет — с дистанции в 150 миллионов километров.

Однако на этот раз даже легендарный инструмент оказался бессилен. 3I/ATLAS сейчас находится более чем в 350 миллионах километров от Земли, и это расстояние оказалось непреодолимым даже для сверхчувствительных «глаз» LASCO. Комета осталась невидимой.

Как сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, через несколько недель, к 19 декабря, она приблизится к Земле на минимальную дистанцию — примерно 260 миллионов километров. Но к тому моменту ее путь уже выведет объект за пределы поля зрения LASCO, где он пробудет лишь еще пять–шесть дней.

Разумеется, для сторонников конспирологических теорий, которые считают, что комета на самом деле представляет собой корабль внеземной цивилизации, это событие стало поводом для восторгов: ведь «инопланетные технологии», по их версии, вновь доказали свое совершенство, скрыв корабль именно в тот момент, когда его должны были увидеть. Но реальность, как обычно, прозаичнее: в данный момент комета находится слишком близко к Солнцу на дневном небе, и потому ее блеск попросту тонет в солнечном сиянии.