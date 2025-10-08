Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года
С 1990-х годов жизнь в странах Европы сильно изменилась. Эти трансформации наглядно показаны на инфографиках.
С окончанием холодной войны, распадом Советского Союза и Югославии Европа пережила масштабные изменения. Появились новые государства, территория Евросоюза расширилась. Все это отразилось на экономических и демографических показателях стран.
Валовой внутренний продукт на душу населения — один из основных показателей развития экономики страны. Сильнее всего ВВП вырос в Боснии и Герцеговине, Грузии, Армении и Азербайджане. Наименьший прогресс оказался у Италии.
Скорректированный чистый национальный доход на душу населения — еще один важный показатель благосостояния населения. Наибольший рост показали страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия.
Показатель использования энергии отражает, сколько первичной энергии использовали до ее преобразования в другие виды топлива, к примеру, бензин. Рост потребления может быть связан с экономическим ростом, однако снижение может говорить о переходе на возобновляемые источники. Лидером по росту энергопотребления вновь оказалась Турция.
Потребление энергии из ископаемого топлива показывает, какую часть всей потребляемой энергии составляют уголь, нефть, нефтепродукты и природный газ. Сильнее всего этот показатель уменьшился у Дании, Латвии и Эстонии.
Государственный долг к доле от ВВП больше всего вырос в Украине, Великобритании и Франции.
Общая численность населения учитывает всех жителей страны, вне зависимости от их правового статуса или гражданства. Сильнее всего с 1990 по 2024 год выросло население Кипра, Ирландии, Исландии и Турции.
Доля населения в возрасте 65 лет и старше показывает, какая часть всех жителей страны относится к этой возрастной группе. Сильнее всего показатель вырос в Боснии и Герцеговине, Албании и Хорватии.
Изменение числа врачей показывает, как меняется доступность медицинской помощи. Показатель учитывает терапевтов и специалистов узкого профиля. Наиболее сильно число врачей выросло в Хорватии, Турции и Ирландии.
Показатель «умышленные убийства» не учитывает убийства, совершенные по неосторожности или при самообороне. С 1994 по 2019 год число убийств сильнее всего уменьшилось в Эстонии, Грузии и Болгарии.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает, сколько в среднем проживет новорожденный, если нынешний уровень смертности не изменится. Сильнее всего этот показатель вырос у Азербайджана, Армении, Турции и Эстонии.
Рождаемость уменьшилась во всех странах Европы. Наиболее сильно показатель рождаемости на тысячу человек упал в Албании, Косово и Азербайджане.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Транспортная стратегия России до 2030 года: минус автомобилизация всей страны
10 новейших военных гаджетов и технологий
Бессмысленно и беспощадно: конспирологи против карантина сегодня и два века назад
Бороться с глобальным потеплением Европа может, только наращивая сжигание газа. Это когда-нибудь кончится?
Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Тигран Великий: взлет и падение империи между двух морей
7 вещей, которые необходимо знать о малых спутниках
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии