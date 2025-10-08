Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

С 1990-х годов жизнь в странах Европы сильно изменилась. Эти трансформации наглядно показаны на инфографиках.

Изменение потребления алкоголя на душу населения с 2000 по 2019 год / © Worldbank, u/fabio1618

С окончанием холодной войны, распадом Советского Союза и Югославии Европа пережила масштабные изменения. Появились новые государства, территория Евросоюза расширилась. Все это отразилось на экономических и демографических показателях стран.

Изменение ВВП на душу населения с 1995 по 2022 год / © Worldbank, u/fabio1618

Валовой внутренний продукт на душу населения — один из основных показателей развития экономики страны. Сильнее всего ВВП вырос в Боснии и Герцеговине, Грузии, Армении и Азербайджане. Наименьший прогресс оказался у Италии.

Изменение скорректированного чистого национального дохода на душу населения с 1995 по 2021 год / © Worldbank, u/fabio1618

Скорректированный чистый национальный доход на душу населения — еще один важный показатель благосостояния населения. Наибольший рост показали страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия.

Как изменилось использование энергии с 1990 по 2022 год / © Worldbank, u/fabio1618

Показатель использования энергии отражает, сколько первичной энергии использовали до ее преобразования в другие виды топлива, к примеру, бензин. Рост потребления может быть связан с экономическим ростом, однако снижение может говорить о переходе на возобновляемые источники. Лидером по росту энергопотребления вновь оказалась Турция.

Изменение потребления энергии из ископаемого топлива с 1990 по 2022 год / © Worldbank, u/fabio1618

Потребление энергии из ископаемого топлива показывает, какую часть всей потребляемой энергии составляют уголь, нефть, нефтепродукты и природный газ. Сильнее всего этот показатель уменьшился у Дании, Латвии и Эстонии.

Изменение государственного долга к доле от ВВП с 1995 по 2024 год / © imf, u/fabio1618

Государственный долг к доле от ВВП больше всего вырос в Украине, Великобритании и Франции.

Изменение общей численности населения с 1990 по 2024 год / © Worldbank, u/fabio1618

Общая численность населения учитывает всех жителей страны, вне зависимости от их правового статуса или гражданства. Сильнее всего с 1990 по 2024 год выросло население Кипра, Ирландии, Исландии и Турции.

Изменение доли населения в возрасте 65 лет и старше с 1990 по 2024 год / © Worldbank, u/fabio1618

Доля населения в возрасте 65 лет и старше показывает, какая часть всех жителей страны относится к этой возрастной группе. Сильнее всего показатель вырос в Боснии и Герцеговине, Албании и Хорватии.

Изменение числа врачей с 1991 по 2019 год / © Worldbank, u/fabio1618

Изменение числа врачей показывает, как меняется доступность медицинской помощи. Показатель учитывает терапевтов и специалистов узкого профиля. Наиболее сильно число врачей выросло в Хорватии, Турции и Ирландии.

Динамика совершения умышленных убийств с1994 по 2019 год / © Worldbank, u/fabio1618

Показатель «умышленные убийства» не учитывает убийства, совершенные по неосторожности или при самообороне. С 1994 по 2019 год число убийств сильнее всего уменьшилось в Эстонии, Грузии и Болгарии.

Изменение ожидаемой продолжительности жизни с 1990 по 2023 год / © Worldbank, u/fabio1618

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает, сколько в среднем проживет новорожденный, если нынешний уровень смертности не изменится. Сильнее всего этот показатель вырос у Азербайджана, Армении, Турции и Эстонии.

Изменение рождаемости с 1990 по 2023 год / © Worldbank, u/fabio1618

Рождаемость уменьшилась во всех странах Европы. Наиболее сильно показатель рождаемости на тысячу человек упал в Албании, Косово и Азербайджане.