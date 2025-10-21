Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Космос стал ареной военного противостояния, заявили эксперты
Противоспутниковые технологии (ASAT, anti-satellite) становятся новой военной «обязательной опцией» для космических держав — таких как Китай, Россия, Индия и США. Американские военные открыто заявили, что стране необходимы космические вооружения, чтобы сдерживать возможный конфликт в космосе и добиться успеха, если он все же начнется.
«Россия и Китай демонстрируют все более сложные орбитальные маневры — отрицать это невозможно», — заявил доцент кафедры астрополитики и сопредседатель Центра космических исследований Даремского университета (Великобритания) Бледдин Боуэн в интервью Space.com.
Боуэн отметил, что сегодня в арсенале космических держав содержатся многочисленные способы уничтожения спутников: от прямого попадания до радиоэлектронной борьбы, кибератак, выведения из строя наземных станций, уничтожения терминалов, даже потопление кораблей с оборудованием связи.
Проявления таких атак, по словам Боуэна, можно наблюдать уже сейчас. Например, коммерческие спутниковые сети, в частности Starlink компании SpaceX, подвергались глушению сигналов и кибератакам. Проблемы с помехами GPS также фиксируются все чаще — их источник, как предполагается, находится в России.
«Мы наблюдаем, как атаки на спутники становятся нормальной частью военных планов. Это уже почти стандартная практика», — отметил Боуэн.
Руководитель американской некоммерческой исследовательской организации RAND Space Enterprise Брюс МакКлинток считает, что Россия в целом минимально зависит от космоса, тогда как США — максимально, как в экономике, так и в военных операциях. Китай же быстро наращивает зависимость от космических систем, что видно по его почти ежедневным запускам.
«Поэтому России выгодно иметь угрозу, нависающую не только над США, но и над всеми», — отметил эксперт он.
Ситуацию осложняют и проекты по «очистке» космоса от мусора.
«Аппарат, способный убирать обломки, с другой точки зрения может считаться оружием ASAT», — заявил МакКлинток.
Аналогично, технологии дозаправки и ремонта спутников тоже могут использоваться в агрессивных целях.
Можно ли считать развитие противоспутниковых технологий «страховкой безопасности» для космических держав?
«Не совсем, — считает директор по вопросам безопасности космоса в Secure World Foundation Виктория Самсон. — Но все больше стран вкладываются в эти технологии, чтобы гарантировать себе доступ к орбите и возможность ее использования».
Кроме того, по словам Самсон, государства опасаются «отстать от конкурентов» или хотя бы не выглядеть слабее.
Так, представители Космических сил США весной 2024 года заявляли о множестве сближений и маневров китайских спутников, называя это «воздушным боем в космосе» — выражение, которое Самсон считает совершенно некорректным.
Индийская организация космических исследований (ISRO) недавно провела успешную стыковку и тоже объявила, что теперь «может вести бой в космосе».
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля
В апреле 2025 года у побережья израильского города Хадера произошла трагедия: мужчину, который плавал с маской и трубкой в нескольких десятках метров от берега, растерзали акулы прямо на глазах у людей на пляже. Морские биологи по видео и рассказам очевидцев восстановили вероятный ход тех событий и объяснили, какие обстоятельства могли спровоцировать коллективную атаку акул.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июля, 2020
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
12 Сентября, 2020
Как вы яхту назовете: зачем переименовали Boeing 737 МАХ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии