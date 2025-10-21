Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космос стал ареной военного противостояния, заявили эксперты

Противоспутниковые технологии (ASAT, anti-satellite) становятся новой военной «обязательной опцией» для космических держав — таких как Китай, Россия, Индия и США. Американские военные открыто заявили, что стране необходимы космические вооружения, чтобы сдерживать возможный конфликт в космосе и добиться успеха, если он все же начнется.

Художественная иллюстрация применения противоспутниковых технологий / © Electro Optic Systems

«Россия и Китай демонстрируют все более сложные орбитальные маневры — отрицать это невозможно», — заявил доцент кафедры астрополитики и сопредседатель Центра космических исследований Даремского университета (Великобритания) Бледдин Боуэн в интервью Space.com.

Боуэн отметил, что сегодня в арсенале космических держав содержатся многочисленные способы уничтожения спутников: от прямого попадания до радиоэлектронной борьбы, кибератак, выведения из строя наземных станций, уничтожения терминалов, даже потопление кораблей с оборудованием связи.

Проявления таких атак, по словам Боуэна, можно наблюдать уже сейчас. Например, коммерческие спутниковые сети, в частности Starlink компании SpaceX, подвергались глушению сигналов и кибератакам. Проблемы с помехами GPS также фиксируются все чаще — их источник, как предполагается, находится в России.

«Мы наблюдаем, как атаки на спутники становятся нормальной частью военных планов. Это уже почти стандартная практика», — отметил Боуэн.

Руководитель американской некоммерческой исследовательской организации RAND Space Enterprise Брюс МакКлинток считает, что Россия в целом минимально зависит от космоса, тогда как США — максимально, как в экономике, так и в военных операциях. Китай же быстро наращивает зависимость от космических систем, что видно по его почти ежедневным запускам.

«Поэтому России выгодно иметь угрозу, нависающую не только над США, но и над всеми», — отметил эксперт он.

Ситуацию осложняют и проекты по «очистке» космоса от мусора.

«Аппарат, способный убирать обломки, с другой точки зрения может считаться оружием ASAT», — заявил МакКлинток.

Аналогично, технологии дозаправки и ремонта спутников тоже могут использоваться в агрессивных целях.

Можно ли считать развитие противоспутниковых технологий «страховкой безопасности» для космических держав?

«Не совсем, — считает директор по вопросам безопасности космоса в Secure World Foundation Виктория Самсон. — Но все больше стран вкладываются в эти технологии, чтобы гарантировать себе доступ к орбите и возможность ее использования».

Кроме того, по словам Самсон, государства опасаются «отстать от конкурентов» или хотя бы не выглядеть слабее.

Так, представители Космических сил США весной 2024 года заявляли о множестве сближений и маневров китайских спутников, называя это «воздушным боем в космосе» — выражение, которое Самсон считает совершенно некорректным.

Индийская организация космических исследований (ISRO) недавно провела успешную стыковку и тоже объявила, что теперь «может вести бой в космосе».