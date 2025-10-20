Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Огромный китайский стелс-дрон GJ-X впервые заметили в полете
В Сети появилась видеозапись с первым полетом GJ-X, нового варианта малозаметного беспилотника, построенного по видоизмененной схеме «летающее крыло», которая получила название «cranked kite» («согнутый змей»).
Месяц назад аппарат впервые заметили на взлетно-посадочной полосе китайского испытательного полигона в районе Малан (провинция Синьцзян). Тогда эксперты оценили размах крыла примерно в 42 метра, что относит дрон к чрезвычайно редкому классу беспилотных летательных аппаратов такого масштаба с малой радиолокационной заметностью.
Короткий видеоролик, опубликованный в Сети, показывает, по-видимому, тот же самый аппарат (или чрезвычайно похожий по конструкции) в полете. Не исключено, что на кадрах запечатлен другой аппарат с аналогичной аэродинамической схемой — Китай, по имеющимся данным, разрабатывает еще один дрон схожего типа, и оба проекта могут быть связаны между собой.
На опубликованных изображениях можно заметить раздельные рулевые поверхности на законцовках крыла — типичное решение для схемы «летающее крыло», применяемое, в частности, на американском B-2 Spirit. Также виден небольшой асимметричный выступ в хвостовой части, вероятно, верхняя часть утопленных сопел двух двигателей.
Самая любопытная деталь короткого видео — покрытие нижней части фюзеляжа. Оно выполнено в виде контрастной окраски, призванной искажать восприятие формы аппарата на больших высотах: темные участки придают ему вид более привычного самолета с фюзеляжем и крыльями. Возможно, это побочный эффект нанесения покрытия, но сходство с классической схемой явно указывает на оптический камуфляж, позволяющий зрительно «ломать» контуры и дезориентировать наблюдателя.
Назначение аппарата остается предметом ожесточенных споров. Одни военные наблюдатели считают, что GJ-X — это крупный ударный беспилотник. Другие полагают, что речь идет о беспилотном стелс-бомбардировщике.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
22 Марта, 2017
Люди, хоббиты и все-все-все
