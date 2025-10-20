Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Огромный китайский стелс-дрон GJ-X впервые заметили в полете

В Сети появилась видеозапись с первым полетом GJ-X, нового варианта малозаметного беспилотника, построенного по видоизмененной схеме «летающее крыло», которая получила название «cranked kite» («согнутый змей»).

Огромный китайский стелс-дрон GJ-X впервые заметили в полете / © Clash Report

Месяц назад аппарат впервые заметили на взлетно-посадочной полосе китайского испытательного полигона в районе Малан (провинция Синьцзян). Тогда эксперты оценили размах крыла примерно в 42 метра, что относит дрон к чрезвычайно редкому классу беспилотных летательных аппаратов такого масштаба с малой радиолокационной заметностью.

Короткий видеоролик, опубликованный в Сети, показывает, по-видимому, тот же самый аппарат (или чрезвычайно похожий по конструкции) в полете. Не исключено, что на кадрах запечатлен другой аппарат с аналогичной аэродинамической схемой — Китай, по имеющимся данным, разрабатывает еще один дрон схожего типа, и оба проекта могут быть связаны между собой.

© Clash Report

На опубликованных изображениях можно заметить раздельные рулевые поверхности на законцовках крыла — типичное решение для схемы «летающее крыло», применяемое, в частности, на американском B-2 Spirit. Также виден небольшой асимметричный выступ в хвостовой части, вероятно, верхняя часть утопленных сопел двух двигателей.

Самая любопытная деталь короткого видео — покрытие нижней части фюзеляжа. Оно выполнено в виде контрастной окраски, призванной искажать восприятие формы аппарата на больших высотах: темные участки придают ему вид более привычного самолета с фюзеляжем и крыльями. Возможно, это побочный эффект нанесения покрытия, но сходство с классической схемой явно указывает на оптический камуфляж, позволяющий зрительно «ломать» контуры и дезориентировать наблюдателя.

Назначение аппарата остается предметом ожесточенных споров. Одни военные наблюдатели считают, что GJ-X — это крупный ударный беспилотник. Другие полагают, что речь идет о беспилотном стелс-бомбардировщике.