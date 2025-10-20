Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Белые медведи захватили заброшенную исследовательскую станцию на маленьком острове, расположенном недалеко от Чукотки. Они облюбовали, в том числе, и дома.

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи поселились на пустующей исследовательской станции на острове Колючин. Станция была заброшена в 1990-х годах, после распада Советского Союза.

Медведей заснял фотограф Вадим Махоров с судна «Профессор Хромов» во время путешествия на остров Врангеля. Махоров снимал остров Колючин с помощью дрона. Во время его встречи с медведями сам фотограф находился примерно в километре.

Махоров отмечает, что белые медведи часто занимают дома, ситуация на Колючине не уникальна. Животные могут заселиться на любую полярную базу с открытыми дверьми.

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram