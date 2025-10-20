  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
20 октября, 13:57
Рейтинг: +83
Посты: 224

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Белые медведи захватили заброшенную исследовательскую станцию на маленьком острове, расположенном недалеко от Чукотки. Они облюбовали, в том числе, и дома.

# белые медведи
# животные
# Россия
# Чукотка
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 

Медведи поселились на пустующей исследовательской станции на острове Колючин. Станция была заброшена в 1990-х годах, после распада Советского Союза.

Медведей заснял фотограф Вадим Махоров с судна «Профессор Хромов» во время путешествия на остров Врангеля. Махоров снимал остров Колючин с помощью дрона. Во время его встречи с медведями сам фотограф находился примерно в километре.

Махоров отмечает, что белые медведи часто занимают дома, ситуация на Колючине не уникальна. Животные могут заселиться на любую полярную базу с открытыми дверьми.

Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
Медведи на заброшенной исследовательской станции на острове Колючин / © Vadim Makhorov, Telegram 
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
20 октября, 10:40
Юлия Трепалина

Психиатры описали необычный случай синдрома инкуба с сексуальными галлюцинациями

Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.

Психология
# алкоголизм
# галлюцинации
# психиатрия
# редкий случай
20 октября, 12:07
Александр Березин

Нейросетевое ускорение заподозрили в обнулении шансов на открытие внеземных цивилизаций

Парадокс Циолковского — Ферми сформулировали почти век назад: во Вселенной много звезд, у них — планет. Почему же мы не видим следов других цивилизаций в небе? Автор новой гипотезы считает, что все дело в нейросетях.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# искусственный интеллект
# парадокс Ферми
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
