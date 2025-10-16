Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшие торговые флоты мира: рейтинг стран по количеству судов

Торговый флот мира — это основа глобальной экономики, обеспечивающая перевозку 80% всех товаров по объему, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Крупнейшие торговые флоты мира: рейтинг стран по количеству судов / © Visualcapitalist

Но какие страны имеют наибольшее количество зарегистрированных судов? На этой инфографике показан рейтинг крупнейших торговых флотов мира по состоянию на 2023 год. Данные взяты из The World Factbook и отражают количество зарегистрированных торговых судов (от 1 000 брутто-регистровых тонн и выше) в разных странах, что учитывает как внутренние потребности судоходства, так и глобальные практики регистрации.

Каждое торговое судно должно быть зарегистрировано по законам определенной страны, которая берет на себя ответственность за регулирование безопасности судна, трудовых норм и экологических стандартов.

На практике многие владельцы судов выбирают регистрацию не в своей стране. Так называемые «флаги удобства» (flags of convenience), предлагаемые странами вроде Панамы и Либерии, обеспечивают низкие сборы, меньше регуляторных требований и налоговые преимущества.В результате, флаг, под которым плавает судно, часто не отражает страну его владельцев.

На первом месте — Индонезия, с 11 422 торговыми судами, зарегистрированными под ее флагом. Огромный архипелаг страны, насчитывающий более 17 000 островов, делает морские перевозки жизненно важными для торговли.

Кроме того, индонезийский закон о каботаже, требующий, чтобы суда, действующие в территориальных водах Индонезии, были зарегистрированы локально, дополнительно увеличивает размер торгового флота. Эта комбинация географии и государственной политики вывела Индонезию вперед глобальных морских держав, таких как Китай, который расположился на второй строчки рейтинга. Третью позицию занимает Панама. Россия по числу зарегистрированных судов находится на девятом месте в мире.