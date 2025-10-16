Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Крупнейшие торговые флоты мира: рейтинг стран по количеству судов
Торговый флот мира — это основа глобальной экономики, обеспечивающая перевозку 80% всех товаров по объему, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Но какие страны имеют наибольшее количество зарегистрированных судов? На этой инфографике показан рейтинг крупнейших торговых флотов мира по состоянию на 2023 год. Данные взяты из The World Factbook и отражают количество зарегистрированных торговых судов (от 1 000 брутто-регистровых тонн и выше) в разных странах, что учитывает как внутренние потребности судоходства, так и глобальные практики регистрации.
Каждое торговое судно должно быть зарегистрировано по законам определенной страны, которая берет на себя ответственность за регулирование безопасности судна, трудовых норм и экологических стандартов.
На практике многие владельцы судов выбирают регистрацию не в своей стране. Так называемые «флаги удобства» (flags of convenience), предлагаемые странами вроде Панамы и Либерии, обеспечивают низкие сборы, меньше регуляторных требований и налоговые преимущества.В результате, флаг, под которым плавает судно, часто не отражает страну его владельцев.
На первом месте — Индонезия, с 11 422 торговыми судами, зарегистрированными под ее флагом. Огромный архипелаг страны, насчитывающий более 17 000 островов, делает морские перевозки жизненно важными для торговли.
Кроме того, индонезийский закон о каботаже, требующий, чтобы суда, действующие в территориальных водах Индонезии, были зарегистрированы локально, дополнительно увеличивает размер торгового флота. Эта комбинация географии и государственной политики вывела Индонезию вперед глобальных морских держав, таких как Китай, который расположился на второй строчки рейтинга. Третью позицию занимает Панама. Россия по числу зарегистрированных судов находится на девятом месте в мире.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Февраля, 2021
Starship — тропою летных испытаний
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
16 Октября, 2014
Лики созависимости
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии