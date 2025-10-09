  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 октября, 07:05
Рейтинг: +72
Посты: 196

ИИ подтвердил подлинность «Лютниста» Караваджо, считавшегося копией

Караваджо — один из самых почитаемых западных художников. В наше время сохранилось несколько десятков его работ. Анализ с помощью искусственного интеллекта помог определить подлинность еще одной его картины.

Сообщество
# ИИ
# искусственный интеллект
# Искусство
# картины
# музеи
# художники
Версия картины «Лютнист» из Бэдминтон-Хауса
Версия картины «Лютнист» из Бэдминтон-Хауса

Как сообщает The Guardian, аукционный дом Sotheby’s и Метрополитен-музей в Нью-Йорке считали картину «Лютнист» копией. Ее приобрели для Бэдминтон-Хауса в Глостершире в XVIII веке. Швейцарская компания Art Recognition провела анализ, показавший, что картина с вероятностью 85,7% принадлежит перу Караваджо.

Исследование проводилось с использованием искусственного интеллекта. Оно показало «сильное совпадение» с подлинными картинами художника. По словам главы Art Recognition Карины Поповичи, все результаты выше 80% — очень высоки.

Микеланджело Меризи да Караваджо — итальянский художник, живший с 1571 по 1610 год. Он считается одним из революционеров живописи, прославившийся своим радикальным использованием света и тьмы, а также реализмом композиции.

Картины Караваджо очень редки. Одну из картин, найденную в 2019 году, оценили примерно в 96 миллионов фунтов стерлингов. При этом в 1969 году аукционный дом Sotheby’s продал «Лютниста из Бэдминтон-Хауса» как копию «по Караваджо» за 750 фунтов. В 2001 году картину продали за 71 тысячу фунтов, оценив как работу «из круга Караваджо».

«Лютниста из Бэдминтон-Хауса» — одна из трех версия картины. Одна из них находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, другая — в коллекции Вильденштейнов. На ней лютнист — женщина, а не молодой человек.

Версии картины «Лютнист» из Эрмитажа (слева) и коллекции Вильденштейнов
Версии картины «Лютнист» из Эрмитажа (слева) и коллекции Вильденштейнов

В 1990 году тогдашний руководитель отдела европейской живописи Метрополитен-музея Кит Кристиансен счел, что версия Вильденштейна — оригинал, а версия из Бэдминтон-Хауса — копия. При этом, согласно анализу компании Art Recognition, картина из коллекции Вильденштейнов — «не является подлинным произведением».

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Александр III – история становления императора
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Как выжить в эпоху искусственного интеллекта
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Исследования биотехнологических лекарственных средств на основе моноклональных антител
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Центр восстановления и реабилитации птиц
Московский зоопарк
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Цифровые технологии и зрение
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Парадокс Ферми: как великое молчание вселенной резонирует в пространстве литературы
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Кругосветное путешествие за водяными блохами
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
ИИ: язык, который понимают нейросети
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Как устроен лес?
НАУКА 0+
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
7 октября, 11:16
Адель Романова

Сенную палочку запустили в космос и убедились, что она долетит до Марса живой

Недавний биологический эксперимент на борту суборбитальной ракеты показал феноменальную приспособляемость жизни и окончательно убедил ученых в том, что в случае обнаружения живых организмов на Марсе предстоит как следует проверить, не занесены ли они с Земли.

Космонавтика
# выживаемость
# космос
# сенная палочка
# эксперименты
7 октября, 10:57
ПНИПУ

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.

ПНИПУ
# вред
# лапша
# пищевые добавки
# фталаты
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
7 октября, 10:57
ПНИПУ

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.

ПНИПУ
# вред
# лапша
# пищевые добавки
# фталаты
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

    8 октября, 17:24

  2. Физики создали уникальное скрученное волокно для точных датчиков

    8 октября, 17:09

  3. У людей с синдромом беспокойных ног чаще выявили болезнь Паркинсона

    8 октября, 13:59

  4. Теория Эйнштейна защитила планеты у белых карликов от перегрева  

    8 октября, 13:42
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Aleksandr Kuznetsov
3 минуты назад
Постоянный, А ты умеешь рассмешить свидомый ))) как это не в счёт Ливия ,Ирак, Югославия, Вьетнам ??? Там что люди не жили? Сразу видно хохломицинское

Sikorsky представила новое семейство масштабируемых военных беспилотников Nomad

Александр Виноградов
6 минут назад
Алексей, Тем что солнечная электростанция будет при той же мощности больше весить.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Виталий Горин
43 минуты назад
Alexander, в назад в будущее тоже поинтереснее были, только там вообще 2015 был

Летающие автомобили: семь моделей, превращающих фантастику в жизнь

Константин К
50 минут назад
Денис, прекрасно горело. 2 мая всемирный день шашлыка!

Инфографика: университеты, подготовившие наибольшее число миллиардеров

шашпш сгсгп
52 минуты назад
Димитриус, а чё остановились? Продолжайте мысль, типа зачем нам эти территории давайте их отдадим кому нить, да?

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

max max
1 час назад
Количество врачей связано с доступностью медицинской помощи? Все же гораздо сложнее

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Simistru Ion
1 час назад
O, я так и думал что ты тупой болван, больной, твой мозг атрофирован сифилисом и ты пытаешся это скрыть за ненавистью

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Sergey Gorovoy
1 час назад
какой чудесный динозаврик).❤

Фотографы показали миру лучшие снимки редких панголинов в новом проекте о дикой природе

Александр Корзенко
1 час назад
Не знаю насколько это верно, но Прибалтика и Кавказ стали жить лучше. А нам говорят обратное

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Сергей Механик
2 часа назад
Однако самое интересное - Нобелевская премия мира! ☝️🧐

Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили за разработку металлоорганических каркасов

vitia bukatov
3 часа назад
Дэвид, ты где рашист где ты видел бандеровцев хоть покажи одно видео! Ты умственно отсталый, посмотри на свою страну в полной жопе экономике и

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Станислав Поплавский
4 часа назад
Не существует такого материка, очередная нацистская чушь.

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Гульшат Жиздыбаева
5 часов назад
Пакистан, Израиль?

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Андрей Жаворонков
5 часов назад
Нууууу, есть вопросики, конечно. Но лучше, я их задавать не буду.

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Alexander Klyutchenya
5 часов назад
Местами дичь, особенно в отношении экономик.

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Богдан Юрченко
6 часов назад
Fake, чел там текст коммента был как раз про пво)))))) Вы сами то понимаете как работает пво? Крылатая ракета(любая) тоже летит на сверхнизкой высоте и

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Иван Колупаев
7 часов назад
Vladyslav, чего стоят эти рейтинги многие поняли, когда оказалось что 2-я страна в рейтинге не может управиться с 22-й. Сейчас, если брать без учета ЯО, ВСУ

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Иван Колупаев
7 часов назад
Fake, и чем же Италия "наволяет"? Так диванное сравнение для наглядности https://armedforces.eu/compare/country_Ukraine_vs_Italy

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Гордей Веселов
7 часов назад
Ярослав, Фобос. Новость обновили и подтвердили. Та размазня на снимке-не комета, а спутник Марса. Занавес.

Марсоход Perseverance, возможно, сделал первые снимки нового межзвездного объекта

1 2
8 часов назад
>Звездные остатки, образующиеся в результате гибели солнцеподобных звезд — белые карлики, — лишены источника термоядерной энергии За

Теория Эйнштейна защитила планеты у белых карликов от перегрева  

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно