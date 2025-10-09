Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ подтвердил подлинность «Лютниста» Караваджо, считавшегося копией

Караваджо — один из самых почитаемых западных художников. В наше время сохранилось несколько десятков его работ. Анализ с помощью искусственного интеллекта помог определить подлинность еще одной его картины.

Версия картины «Лютнист» из Бэдминтон-Хауса

Как сообщает The Guardian, аукционный дом Sotheby’s и Метрополитен-музей в Нью-Йорке считали картину «Лютнист» копией. Ее приобрели для Бэдминтон-Хауса в Глостершире в XVIII веке. Швейцарская компания Art Recognition провела анализ, показавший, что картина с вероятностью 85,7% принадлежит перу Караваджо.

Исследование проводилось с использованием искусственного интеллекта. Оно показало «сильное совпадение» с подлинными картинами художника. По словам главы Art Recognition Карины Поповичи, все результаты выше 80% — очень высоки.

Микеланджело Меризи да Караваджо — итальянский художник, живший с 1571 по 1610 год. Он считается одним из революционеров живописи, прославившийся своим радикальным использованием света и тьмы, а также реализмом композиции.

Картины Караваджо очень редки. Одну из картин, найденную в 2019 году, оценили примерно в 96 миллионов фунтов стерлингов. При этом в 1969 году аукционный дом Sotheby’s продал «Лютниста из Бэдминтон-Хауса» как копию «по Караваджо» за 750 фунтов. В 2001 году картину продали за 71 тысячу фунтов, оценив как работу «из круга Караваджо».

«Лютниста из Бэдминтон-Хауса» — одна из трех версия картины. Одна из них находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, другая — в коллекции Вильденштейнов. На ней лютнист — женщина, а не молодой человек.

Версии картины «Лютнист» из Эрмитажа (слева) и коллекции Вильденштейнов

В 1990 году тогдашний руководитель отдела европейской живописи Метрополитен-музея Кит Кристиансен счел, что версия Вильденштейна — оригинал, а версия из Бэдминтон-Хауса — копия. При этом, согласно анализу компании Art Recognition, картина из коллекции Вильденштейнов — «не является подлинным произведением».