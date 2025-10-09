Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ИИ подтвердил подлинность «Лютниста» Караваджо, считавшегося копией
Караваджо — один из самых почитаемых западных художников. В наше время сохранилось несколько десятков его работ. Анализ с помощью искусственного интеллекта помог определить подлинность еще одной его картины.
Как сообщает The Guardian, аукционный дом Sotheby’s и Метрополитен-музей в Нью-Йорке считали картину «Лютнист» копией. Ее приобрели для Бэдминтон-Хауса в Глостершире в XVIII веке. Швейцарская компания Art Recognition провела анализ, показавший, что картина с вероятностью 85,7% принадлежит перу Караваджо.
Исследование проводилось с использованием искусственного интеллекта. Оно показало «сильное совпадение» с подлинными картинами художника. По словам главы Art Recognition Карины Поповичи, все результаты выше 80% — очень высоки.
Микеланджело Меризи да Караваджо — итальянский художник, живший с 1571 по 1610 год. Он считается одним из революционеров живописи, прославившийся своим радикальным использованием света и тьмы, а также реализмом композиции.
Картины Караваджо очень редки. Одну из картин, найденную в 2019 году, оценили примерно в 96 миллионов фунтов стерлингов. При этом в 1969 году аукционный дом Sotheby’s продал «Лютниста из Бэдминтон-Хауса» как копию «по Караваджо» за 750 фунтов. В 2001 году картину продали за 71 тысячу фунтов, оценив как работу «из круга Караваджо».
«Лютниста из Бэдминтон-Хауса» — одна из трех версия картины. Одна из них находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, другая — в коллекции Вильденштейнов. На ней лютнист — женщина, а не молодой человек.
В 1990 году тогдашний руководитель отдела европейской живописи Метрополитен-музея Кит Кристиансен счел, что версия Вильденштейна — оригинал, а версия из Бэдминтон-Хауса — копия. При этом, согласно анализу компании Art Recognition, картина из коллекции Вильденштейнов — «не является подлинным произведением».
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Недавний биологический эксперимент на борту суборбитальной ракеты показал феноменальную приспособляемость жизни и окончательно убедил ученых в том, что в случае обнаружения живых организмов на Марсе предстоит как следует проверить, не занесены ли они с Земли.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
