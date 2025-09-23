Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею
Жительница Вирджинии Кэрри Эдвардс крупно выиграла в лотерею Powerball, используя числа, выбранные большой языковой моделью ChatGPT.
Как сообщило издание The New York Post, Кэрри Эдвардс обратилась к ИИ за помощью, чтобы ChatGPT выбрал для нее числа в американской лотерее Powerball, и через несколько дней она получила уведомление о победе.
Поскольку женщина с помощью ИИ угадала четыре из пяти основных чисел и номер Powerball, ей выдали чек на 150 000 долларов. Все деньги Эдвардс планирует пожертвовать благотворительным организациям.
Разумеется, ChatGPT не способен предсказывать выигрышные номера. Эдвардс фактически использовала его как генератор случайных чисел — и ей просто повезло.
Это не первый случай, когда кто-то утверждает, что выиграл в лотерею с помощью ИИ. В 2023 году житель Таиланда заявил, что с помощью ChatGPT угадал числа для местного розыгрыша, однако выигрыш составил всего 59 долларов.
А ранее в этом году три студента-математика из Италии разработали алгоритм, который, по их словам, принес им более 50 000 долларов в местном розыгрыше; правда, неизвестно, смогли ли они действительно «обмануть систему», как счетчики карт в блэкджеке, хотя иногда любители находили случайные сбои в государственных лотереях.
Реальность такова: шансы обыграть систему с помощью ИИ крайне малы, несмотря на то что в App Store уже полно приложений с подобными обещаниями. В конце концов, лотереи и казино существуют по одной причине — они всегда выигрывают.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
