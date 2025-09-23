Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Кэрри Эдвардс с чеком лотереи Powerball / © Virginia Lottery

Как сообщило издание The New York Post, Кэрри Эдвардс обратилась к ИИ за помощью, чтобы ChatGPT выбрал для нее числа в американской лотерее Powerball, и через несколько дней она получила уведомление о победе.

Поскольку женщина с помощью ИИ угадала четыре из пяти основных чисел и номер Powerball, ей выдали чек на 150 000 долларов. Все деньги Эдвардс планирует пожертвовать благотворительным организациям.

Разумеется, ChatGPT не способен предсказывать выигрышные номера. Эдвардс фактически использовала его как генератор случайных чисел — и ей просто повезло.

Это не первый случай, когда кто-то утверждает, что выиграл в лотерею с помощью ИИ. В 2023 году житель Таиланда заявил, что с помощью ChatGPT угадал числа для местного розыгрыша, однако выигрыш составил всего 59 долларов.

А ранее в этом году три студента-математика из Италии разработали алгоритм, который, по их словам, принес им более 50 000 долларов в местном розыгрыше; правда, неизвестно, смогли ли они действительно «обмануть систему», как счетчики карт в блэкджеке, хотя иногда любители находили случайные сбои в государственных лотереях.

Реальность такова: шансы обыграть систему с помощью ИИ крайне малы, несмотря на то что в App Store уже полно приложений с подобными обещаниями. В конце концов, лотереи и казино существуют по одной причине — они всегда выигрывают.