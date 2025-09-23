Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Neuralink запустит испытания технологии перевода мыслей в текст

Компания Neuralink, занимающаяся технологией интерфейса «мозг-компьютер» и основанная Илоном Маском, планирует в октябре начать клинические испытания для прямого перевода мыслей в текст.

Имплантат Neuralink / © Neuralink

Компания уже получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на испытания, которые могут стать важным шагом для помощи людям с нарушениями речи, позволяя им общаться быстрее и эффективнее.

Новая программа направлена на считывание речи напрямую из мозга, что позволит участникам передавать слова без движения рта или использования клавиатуры.

По данным Bloomberg, Neuralink надеется продемонстрировать возможность общения с платформами искусственного интеллекта и большими языковыми моделями «со скоростью мысли», потенциально быстрее, чем устная речь.

В долгосрочной перспективе эта технология станет ступенькой к более широкому использованию имплантатов для улучшения человеческих возможностей и потребительских приложений, выходящих за рамки медицинских задач, таких как лечение последствий инсульта, слепоты или болезни Паркинсона.

Первые имплантаты будут ориентированы на пациентов с тяжелыми нарушениями речи, однако Neuralink планирует расширить программу на здоровых людей к 2030 году. Компания намерена масштабировать производство до 20 000 имплантатов в год к 2031 году.