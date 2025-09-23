Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Neuralink запустит испытания технологии перевода мыслей в текст
Компания Neuralink, занимающаяся технологией интерфейса «мозг-компьютер» и основанная Илоном Маском, планирует в октябре начать клинические испытания для прямого перевода мыслей в текст.
Компания уже получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на испытания, которые могут стать важным шагом для помощи людям с нарушениями речи, позволяя им общаться быстрее и эффективнее.
Новая программа направлена на считывание речи напрямую из мозга, что позволит участникам передавать слова без движения рта или использования клавиатуры.
По данным Bloomberg, Neuralink надеется продемонстрировать возможность общения с платформами искусственного интеллекта и большими языковыми моделями «со скоростью мысли», потенциально быстрее, чем устная речь.
В долгосрочной перспективе эта технология станет ступенькой к более широкому использованию имплантатов для улучшения человеческих возможностей и потребительских приложений, выходящих за рамки медицинских задач, таких как лечение последствий инсульта, слепоты или болезни Паркинсона.
Первые имплантаты будут ориентированы на пациентов с тяжелыми нарушениями речи, однако Neuralink планирует расширить программу на здоровых людей к 2030 году. Компания намерена масштабировать производство до 20 000 имплантатов в год к 2031 году.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Коррозия стали происходит под воздействием влаги, кислорода, химических реагентов и микроорганизмов. Обычное повреждение металла можно контролировать с помощью покрытий и ингибиторов, но биологическое разложение, вызываемое бактериями, грибами и водорослями, представляет особую опасность из-за скрытого характера процесса. В водной среде организмы образуют биопленки, выделяют кислоты и буквально поедают железо изнутри, что приводит к быстрому разрушению подводных конструкций, трубопроводов и резервуаров. Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод ингибирования (процесс подавления) коррозии стали, который комплексно решает проблему микробиологического разрушения с эффективностью до 95%.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
