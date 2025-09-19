Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Биоспутник «Бион-М2» приземлился в оренбургских степях
На Землю вернулся спускаемый аппарат биоспутника «Бион-М2». Он приземлился в оренбургских степях.
Как сообщила пресс-служба «Роскосмоса», спускаемый аппарат вернулся с «живыми организмами на борту». Животных, побывавших на орбите, отправят в Москву для дальнейшего исследования.
«Бион-М2» запустили с Байконура на полярную орбиту 20 августа. Там он пробыл 30 дней. На борту биоспутника находились 75 мышей.
Некоторые из мышей были обычными, других генетически модифицировали: часть из них была более устойчива к радиации, а часть, напротив, — менее устойчива. Аппарат нес полторы тысячи мух дрозофил, растения, семена ряда культур, грибы, лишайники, а также материалы, которые были выращены из ранее побывавших в космосе образцов.
«Бион-М2» отправили на полярную орбиту, чтобы выяснить влияние повышенной радиации орбиты на живые существа. В будущем туда хотят запустить российскую орбитальную станцию РОС. Годовая доза радиации на такой орбите составляет примерно 200 миллизвертов. Для сравнения, на МКС — около 150 миллизвертов.
