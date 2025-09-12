Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Энергетики повышают риск самоубийства, а кофе — снижает

Ученые выяснили, что кофе и энергетические напитки оказывают противоположное воздействие на риск самоубийства. Употребление кофе снижает его вероятность, а энергетики, напротив, повышают. По словам французского психиатра, это может быть связано, в том числе, с тем, что эти напитки часто пьют разные группы населения.

Процесс приготовления кофе / © Alpha_7D, Shutterstock

Группа ученых из Сингапура провела метаанализ, целью которого было изучение влияния потребления кофеина на риск попыток самоубийства. Исследование опубликовано в MDPI.

Исследование показало, что потребление более 60 чашек кофе в месяц значительно уменьшает вероятность самоубийства, но даже одна банка энергетических напитков в месяц оказалась связана с увеличением риска попыток самоубийства и суицидальных мыслей.

Доктор медицинских наук, психиатр больницы Биша-Клод Бернар в Париже (Франция) Гийом Давидо в интервью Medscape назвал интересным сопоставление кофе и энергетических напитков, но также указал на проблему в исследовании. Он пояснил, что в метаанализе количество кофе определено порогом в 60 чашек в месяц, но количество энергетиков определено не так часто. В чашке около 200 миллилитров кофе, а банка энергетика — это примерно две чашки кофе. В энергетиках содержится больше кофеина, чем в кофе или других напитках. Любители энергетиков часто выпивают много напитков, не подозревая, сколько кофеина они потребляют.

Давидо пояснил, что неясно, защищены кофеином ли любители кофе или они употребляют его меньше, чем потребители энергетических напитков. Он отметил, что многие публикации, связанные с кофе, показывают, что умеренное употребление напитка в целом безопасно. Вероятно, у кофе может быть даже нейропротекторный эффект.

Исследователи полагают, что разница может быть объяснена другими психоактивными ингредиенами в энергетических напитках — таких как таурин, гуарана, и женьшень. Предположительно, вместе с их высоким содержанием сахара, они могут вызвать тревогу и перепады настроения. Однако Давидо пояснил, что современные исследования остаются весьма осторожными в оценке реальной токсичности этих веществ.

Кофе и энергетики могут пить разные группы населения. По словам Давидо, энергетики в основном пьют молодые мужчины. Психиатр отмечает, что у этой группы риск самоубийства выше. Он также поясняет, что по данным различных исследований, употребление энергетиков часто связано с другими веществами, вызывающими зависимость.

Для Давидо главный интерес в этом исследовании — понимание двунаправленной связи между потребителями энергетиков и пациентами, склонными к суициду. Он предположил, что во время консультаций использование энергетических напитков можно рассматривать как red flag. Давидо считает, что потребление энергетиков может указывать на другие проблемы, к примеру, рисковый образ жизни или расстройство пищевого поведения.