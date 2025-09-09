Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как изменилось Каховское водохранилище

Спустя два года после разрушения плотины на Каховской гидроэлектростанции экосистема нижнего Днепра стала эволюционировать. В реку вернулся осетр, находящийся на грани исчезновения.

Каховское водохранилище 5 июня 2023 года и 20 июня 2023 года / © Copernicus Sentinel-2

После разрушения плотины в 2023 году огромные массы воды устремились вниз по течению Днепра, затопив деревни. Сразу после обмеления водохранилище напоминало пустыню из засыхающей грязи и треснувшего ила.

Как сообщает The Guardian, в 2025 году в осушенном Каховском водохранилище появились густые заросли ивы и тополя. В низовье Днепра постепенно восстанавливаются экосистемы, которые были на этой территории до строительства плотины.

На территории спонтанно формируется обширная речная экосистема, а в мелководье Днепра вернулся осетр, которого там не было более 70 лет.

Каховское водохранилище 3 мая 2025 года и 24 июня 2025 года / © Copernicus Browser

По словам ученых, сейчас сложно сказать, как будет развиваться новая экосистема. Большая часть водохранилища недоступна для мониторинга. Если платину в будущем восстановят, молодой лес и новая экосистема будут утеряны.

Экологическая ситуация в районе водохранилища продолжает вызывать опасения. В Каховское водохранилище регулярно попадали загрязняющие вещества, особенно тяжелые металлы с промышленных предприятий. На дне скапливались загрязненные отложения.

После разрушения плотины огромное количество потенциально токсичных отходов распространилось по обширной территории. Тяжелые металлы могут загрязнять источники воды, почву и поглощаться растениями. Даже в небольших концентрациях они оказывают негативное воздействие на организм человека.