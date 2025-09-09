Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Как изменилось Каховское водохранилище
Спустя два года после разрушения плотины на Каховской гидроэлектростанции экосистема нижнего Днепра стала эволюционировать. В реку вернулся осетр, находящийся на грани исчезновения.
После разрушения плотины в 2023 году огромные массы воды устремились вниз по течению Днепра, затопив деревни. Сразу после обмеления водохранилище напоминало пустыню из засыхающей грязи и треснувшего ила.
Как сообщает The Guardian, в 2025 году в осушенном Каховском водохранилище появились густые заросли ивы и тополя. В низовье Днепра постепенно восстанавливаются экосистемы, которые были на этой территории до строительства плотины.
На территории спонтанно формируется обширная речная экосистема, а в мелководье Днепра вернулся осетр, которого там не было более 70 лет.
По словам ученых, сейчас сложно сказать, как будет развиваться новая экосистема. Большая часть водохранилища недоступна для мониторинга. Если платину в будущем восстановят, молодой лес и новая экосистема будут утеряны.
Экологическая ситуация в районе водохранилища продолжает вызывать опасения. В Каховское водохранилище регулярно попадали загрязняющие вещества, особенно тяжелые металлы с промышленных предприятий. На дне скапливались загрязненные отложения.
После разрушения плотины огромное количество потенциально токсичных отходов распространилось по обширной территории. Тяжелые металлы могут загрязнять источники воды, почву и поглощаться растениями. Даже в небольших концентрациях они оказывают негативное воздействие на организм человека.
