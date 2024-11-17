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Пластилин помог зоологам узнать, кто нападает на дождевых червей
Давно известно, что дождевые черви связывают собой надземные и подземные пищевые цепи. Оставалось неясным, насколько часто они становятся жертвами жителей поверхности и кто именно их поедает. Авторы нового исследования использовали муляжи из пластилина и по следам на нем узнали, от кого дождевые черви страдают особенно часто.
О важности дождевых червей для экосистем и плодородия почвы писал еще Чарльз Дарвин. Однако и много лет спустя ученые продолжают выяснять их новые экологические роли и связи с другими существами.
Новая статья в журнале Applied Soil Science посвящена уникальному значению дождевых червей как связующему звену двух пищевых цепей. Одна принадлежит их родной среде жизни — почве — и основана на разложении поступающей сверху отмершей органики. Вторая локализована на поверхности и включает в себя зеленых растений-«кормильцев», поедающих их растительноядных животных и хищников всех сортов.
Авторы исследования — ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова — с помощью экспериментов оценили, насколько часто вылезшие на поверхность черви становятся жертвами хищников. Давно известно, что эти беспозвоночные иногда покидают почву (в частности во время дождя) и при этом вполне могут быть кем-то съедены.
Биологи использовали с виду необычный, хотя уже довольной стандартный метод изучения питания животных. Из обычного пластилина они сделали муляжи дождевых червей (незамысловатые колбаски), которые напоминают оригинал по форме, размеру и цвету. Их средняя длина равнялась четырем сантиметрам при толщине пять миллиметров. Ученые разместили 2208 пластилиновых «червей» на поверхности почвы в очень непохожих экосистемах на большом удалении друг от друга: во влажном лесу Вьетнама, в смешанном лесу Московской области и в заполярной тундре (Хибинские горы Кольского полуострова).
По соседству с «червями» из коричневого пластилина на растениях размещали таких же зеленых «гусениц». Они помогли уточнить, насколько избирательно хищники атакуют именно дождевых червей, а не всякое червеобразное существо без разбора.
Некоторое время спустя (в среднем через неделю) биологи вернулись к своим пластилиновым моделям и сумели найти почти все (94 процента от исходного числа). Среди них более четверти (примерно 27 процентов) имели узнаваемые следы укусов членистоногих, пять процентов пострадали от улиток и слизней, три — от млекопитающих. Также на пластилиновых муляжах заметили признаки нападения птиц, жалящих насекомых, рептилий, земноводных и других существ.
Независимо от места действия модели червей в несколько раз чаще привлекали животных, чем «гусеницы». В условиях северной экосистемы на пластилине чаще отмечались млекопитающие, в Подмосковье и в тропическом лесу — напротив, членистоногие. В соответствии со своим большим видовым разнообразием, вьетнамская фауна «нападала» на муляжи значительно чаще других.
Так биологи смогли доказать, что поедание дождевых червей наземными хищниками — отнюдь не редкость. Они действительно служат важным поставщиком биомассы из почвенных пищевых цепей в поверхностные. Это согласуется с большой долей дождевых червей в рационе некоторых млекопитающих: она достигает 10 процентов у лис и более 30 процентов — у барсуков.
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