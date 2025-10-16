Ученые показали связь между финансовыми кризисами и вымиранием видов

Экономисты из Высшей школы экономики, МГИМО и Университета Боккони выяснили, что финансовые кризисы заметно ухудшают биоразнообразие и состояние окружающей среды. Это работает и в обратную сторону: чем сильнее в мире сокращается разнообразие видов живых существ, тем выше вероятность новых кризисов. Исследование охватило состояние популяций тысяч видов за последние 50 лет.

Разнообразие видов живых организмов — основа устойчивости экосистем, от которых зависит жизнь людей, и его снижение несет риски не только для общества, но и для экономики. Чтобы выяснить, как экономические потрясения влияют на природу, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Мария Щепелева вместе с профессором МГИМО Михаилом Столбовым и аспирантом Университета Боккони Даниилом Парфеновым проанализировали глобальные данные о биоразнообразии и частоте финансовых кризисов. Статья опубликована в международном журнале Economics Letters.

Авторы взяли за основу показатель Living Planet Index (LPI) — международный индекс, отслеживающий численность популяций более чем 5 тысяч видов позвоночных в наземных, пресноводных и морских экосистемах. Индекс измеряют ежегодно с 1970 года, и из года в год он устойчиво снижается. Если в 1970 году индекс составлял условную единицу, то в 2024-м — 0,33. За этот срок сократились популяции тысяч видов, полностью вымерло не менее 500 видов. Также авторы изучили международную базу кризисов, собранную учеными Ханойского университета и Университета Лафборо. В этой базе кризисы разделены на три типа: банковские, долговые, валютные, а также взяты любые сочетания двух из них и всех трех сразу. Авторы построили модель, которая позволяет оценить влияние одной переменной на другую.

Анализ показал, что рост частоты банковских кризисов на 1 единицу снижает LPI на 0,001 пункта через 2–3 года после шока, а его влияние сохраняется до 12 лет. Наиболее опасными для разнообразия стали тройные кризисы: рост их частоты снижает LPI на 0,005 пункта. При этом долговые, валютные и двойные кризисы оказались почти незначимы для состояния окружающей среды. Было доказано и обратное влияние: снижение LPI напрямую увеличивает частоту всех типов кризисов.

Авторы объясняют это тем, что банковские кризисы устойчиво снижают ВВП, а это, в свою очередь, уменьшает число инструментов экологической политики государств по защите биоразнообразия, таких как налоги, сборы, субсидии.

«Экономические кризисы провоцируют уход части бизнеса в неформальный сектор, где применение стандартов охраны природы затруднено или игнорируется. Это ведет к неконтролируемой эксплуатации ресурсов, браконьерству, нелегальной вырубке леса и неконтролируемым выбросам, что существенно ускоряет утрату видов и деградацию экосистем. Кроме того, в периоды шока люди переключаются на выживание и меньше думают о долгосрочных рисках, что влияет на их экологическое поведение. В конце концов, кризисы снижают инвестиции в новые экологические решения», — объясняет доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Мария Щепелева.

То есть создается порочный круг: кризисы снижают биоразнообразие, и это лишь увеличивает частоту кризисов. Чтобы справиться с этим вызовом, нужна координация усилий центробанков и экологических регуляторов. Среди предложенных авторами инициатив — активное внедрение зеленых коэффициентов риска в нормативы и формирование межведомственных рабочих комитетов, регулярный обмен информацией о выявленных рисках и нарушениях.

