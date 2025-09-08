Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Страны, совершившие мягкую посадку на Луну
Карта наглядно показывает, какие страны к сентябрю 2025 года совершили мягкую посадку на Луну. Их всего пять: СССР (на карте указана Россия), США, Китай, Индия и Япония. США — единственная страна, которая смогла доставить на Луну человека.
Впервые в истории мягкое прилунение совершила советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9». 3 февраля 1966 года станция успешно прилунилась в области Океан Бурь. «Луна-9» исследовала спутник около 75 часов, во время сеансов связи передавая на Землю изображения и научные данные.
Советская «Луна-9» на несколько месяцев опередила американскую станцию «Сервейер-1». Космический аппарат совершил мягкую посадку 2 июня 1966 года в Океане Бурь. За время работы «Сервейер-1» передал на Землю более 11 тысяч изображений лунной поверхности.
С 1966 по 1976 годы США и СССР смогли реализовать по 5 и 8 успешных прилунений беспилотных аппаратов соответственно. Соединенные Штаты — единственная страна, которая смогла доставить человека на Луну. С 1969 по 1972 год программа «Аполлон» успешно совершила шесть пилотируемых высадок.
Лунный модуль «Орел», входивший в состав корабля «Аполлон-11», совершил посадку на Луну 20 июля 1969 года. Первым ступил на поверхность спутника Земли Нил Армстронг, через 15 минут к нему присоединился Базз Олдрин. Третий член экипажа — Майкл Коллинз — оставался на орбите в командном модуле и поддерживал связь между Землей и Луной.
В 2013 году в число стран, совершивших мягкую посадку на Луну, вошел Китай. Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-3» прилунилась 14 декабря 2013 года. Китайский космический аппарат впервые доставил на Луну телескоп.
В январе 2019 года «Чанъэ-4» стал первым космическим кораблем, совершившим посадку с обратной стороны Луны. Всего Китай смог реализовать четыре успешных прилунения, два из них — на обратной стороне луны.
Четвертой страной, которая смогла посадить космический аппарат на поверхность Луны, стала Индия. 23 августа 2023 года посадочный модуль «Викрам» миссии «Чандраян-3» успешно прилунился в южной приполярной области спутника. На борту модуля также находится небольшой луноход.
Япония стала пятой страной, которой удалось прилуниться. Посадочный модуль «Слим» совершил мягкую посадку 19 января 2024 года, продемонстрировав беспрецедентную точность до 100 метров. Обычно космические корабли прилуняются в нескольких километрах от назначенной цели.
Первым частным посадочным модулем, совершившим относительно успешную посадку на Луну, стал лунный модуль «Одиссей». Частный модуль хьюстонской компании Intuitive Machines прилунился 22 февраля 2024 года в пределах трех километров от целевой зоны. Аппарат при посадке опрокинулся на бок, из-за чего солнечные батареи не смогли нормально работать.
Еще один частный аппарат — Blue Ghost, построенный техасской компанией Firefly Aerospace, — мягко прилунился 2 марта 2025. Blue Ghost хоть и выполнял миссию для NASA, его полностью спроектировали и построили частники.
