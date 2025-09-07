Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Германии обнаружили средневековую мастерскую игрушек

В немецком Фрайбурге археологии обнаружили средневековую гончарную мастерскую, где в начале XIV века изготавливали игрушки. Среди находок — десятки глиняных фигурок, с которыми, возможно, могли играть дети почти 700 лет назад.

Общий вид спасательных раскопок / © LAD/Firma E&B excav

Как сообщается на сайте Государственного управления по охране памятников земли Баден-Вюртемберг (Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg), на месте строительства Высшей финансовой школы обнаружили средневековые гончарные печи, остатки давно забытой улицы и десятки глиняных фигурок. Раскопки охватывают площадь около 4 тысяч квадратных метров вдоль Альбертштрассе и Габсбургерштрассе. Они находятся в так называемом Нойбурге — первой средневековой части Фрайбурга, которая появилась около 1240 года по инициативе графа Конрада.

Бертрам Йениш (Bertram Jenisch) из Государственного управления по культурному наследию отметил, что это место удивительно хорошо сохранилось, несмотря на более позднюю застройку, включая университетский госпиталь, который был разрушен во время Второй мировой войны. Под слоем руин XX века археологи обнаружили нетронутые мостовые начала XIII века.

Обнаруженная археологами средневековая улица когда-то была окружена домами и мастерскими ремесленников. Эти жилища были достаточно скромными, с практичной планировкой, адаптированной к потребностям их жителей. Это достаточно ценное открытие, ведь большинство средневековых улиц давно разрушены современной инфраструктурой.

Фрагмент средневековой улицы / © LAD / Firma E&B excav

Среди находок оказались гончарные печи, датируемые XIII и XIV веками — первые из когда-либо задокументированных во Фрайбурге. В них изготавливали керамику, широко использовавшуюся в городе в средние века.

Внутри одной из печей нашли фрагменты более 40 маленьких глиняных фигурок: женщины в головных уборах, мужчины в фуражках, лошади, матери с детьми. Хотя фигурки выглядят просто, исследователи уверены, что их использовали как игрушки.

«Похоже, в начале XIV века один из ремесленников специализировался именно на изготовлении глиняных игрушек. Это открытие стало маленькой сенсацией для истории Фрайбурга», — отмечает Йениш.

Глиняные фигурки / © LAD-RPS / Bertram Jenisch

Открытие показывает, как средневековые жители планировали и строили фрайбургский Нойбург. Сначала проложили уличную сеть, а затем землю разделили пограничными стенами. Определенную зону, шириной 42 метра, отвели для мастерских, печей и других ремесленных работ. Исследователи предположили, что это могли сделать в качестве меры пожарной безопасности. По словам Йениша, археологические данные показывают, что Нойбург закладывали очень организованно.

Раскопки во Фрайбурге — часть так называемых «спасательных раскопок». В отличие от исследовательских раскопок, на которые археологам дают достаточно времени, спасательные раскопки необходимо завершить быстро. Хотя их проводят в сжатые сроки, они играют важную роль в сохранении следов прошлого.