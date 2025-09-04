Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

FoxNews: власти США планируют отправить первых астронавтов на Марс уже в 2030-ых

Соединенные Штаты Америки собираются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. Перед этим NASA запланировало несколько лунных миссий.

Министр транспорта США, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи / © Министерство транспорта США

Министр транспорта США, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи в беседе с FoxNews рассказал, что агентство собирается отправить первую пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов.

Даффи пояснил, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут доставлять полезные грузы на Луну для строительства базы. Уже весной 2026 года NASA планирует запустить корабль с экипажем из четырех человек, который должен облететь вокруг спутника Земли.

На 2027 год США запланировали посадку на Луну. По словам Даффи, астронавты пробудут там от 8 до 12 дней. Прошлая лунная миссия продлилась трое суток.

Новая лунная программа — часть долгосрочной стратегии, направленной на освоение дальнего космоса. Весной 2019 года космическое агентство представило проект лунной программы Artemis, состоящей из нескольких этапов. Во время первого этапа, состоявшегося с 16 ноября по 11 декабря 2022 года, корабль Orion облетел вокруг Луны и вернулся на Землю.

На втором этапе корабль с экипажем на борту должен облететь вокруг спутника Земли. На третьем этапе NASA планирует высадить астронавтов на Луну, а затем отправить на Марс. Сроки второго и третьего этапов Artemis неоднократно сдвигались.

В августе 2025 года Даффи рассказал о планах доставки ядерного реактора на Луну. Он отметил, что США участвуют «в гонке за Луну, в гонке с Китаем». Даффи пояснил, что опыт использования ядерного источника энергии на Луне даст ценный опыт для последующих миссий на Марс и дальнейшего освоения космоса.