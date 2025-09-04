Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
FoxNews: власти США планируют отправить первых астронавтов на Марс уже в 2030-ых
Соединенные Штаты Америки собираются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. Перед этим NASA запланировало несколько лунных миссий.
Министр транспорта США, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи в беседе с FoxNews рассказал, что агентство собирается отправить первую пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов.
Даффи пояснил, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут доставлять полезные грузы на Луну для строительства базы. Уже весной 2026 года NASA планирует запустить корабль с экипажем из четырех человек, который должен облететь вокруг спутника Земли.
На 2027 год США запланировали посадку на Луну. По словам Даффи, астронавты пробудут там от 8 до 12 дней. Прошлая лунная миссия продлилась трое суток.
Новая лунная программа — часть долгосрочной стратегии, направленной на освоение дальнего космоса. Весной 2019 года космическое агентство представило проект лунной программы Artemis, состоящей из нескольких этапов. Во время первого этапа, состоявшегося с 16 ноября по 11 декабря 2022 года, корабль Orion облетел вокруг Луны и вернулся на Землю.
На втором этапе корабль с экипажем на борту должен облететь вокруг спутника Земли. На третьем этапе NASA планирует высадить астронавтов на Луну, а затем отправить на Марс. Сроки второго и третьего этапов Artemis неоднократно сдвигались.
В августе 2025 года Даффи рассказал о планах доставки ядерного реактора на Луну. Он отметил, что США участвуют «в гонке за Луну, в гонке с Китаем». Даффи пояснил, что опыт использования ядерного источника энергии на Луне даст ценный опыт для последующих миссий на Марс и дальнейшего освоения космоса.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Павел Колосницын: «Крестики-нолики — это вероятный потомок игры в мельницу»
Генетическое различие: есть ли связь между расой и уровнем интеллекта
Марс в деталях: 10 интересных фактов о Красной планете
Дядя Сэм против: почему США до сих пор используют российские ракетные двигатели
Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем
Новый золотой стандарт не нужен? Что пошло не так с привязкой рубля к желтому металлу
Посмотрите вверх: факты, загадки и домыслы о кометах
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии