Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 сентября, 18:09
FoxNews: власти США планируют отправить первых астронавтов на Марс уже в 2030-ых

Соединенные Штаты Америки собираются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. Перед этим NASA запланировало несколько лунных миссий.

# NASA
# космос
# Луна
# Марс
# США
Министр транспорта США, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи / © Министерство транспорта США
Министр транспорта США, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи / © Министерство транспорта США

Министр транспорта США, исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи в беседе с FoxNews рассказал, что агентство собирается отправить первую пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов.

Даффи пояснил, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут доставлять полезные грузы на Луну для строительства базы. Уже весной 2026 года NASA планирует запустить корабль с экипажем из четырех человек, который должен облететь вокруг спутника Земли.

На 2027 год США запланировали посадку на Луну. По словам Даффи, астронавты пробудут там от 8 до 12 дней. Прошлая лунная миссия продлилась трое суток.

Новая лунная программа — часть долгосрочной стратегии, направленной на освоение дальнего космоса. Весной 2019 года космическое агентство представило проект лунной программы Artemis, состоящей из нескольких этапов. Во время первого этапа, состоявшегося с 16 ноября по 11 декабря 2022 года, корабль Orion облетел вокруг Луны и вернулся на Землю.

На втором этапе корабль с экипажем на борту должен облететь вокруг спутника Земли. На третьем этапе NASA планирует высадить астронавтов на Луну, а затем отправить на Марс. Сроки второго и третьего этапов Artemis неоднократно сдвигались.

В августе 2025 года Даффи рассказал о планах доставки ядерного реактора на Луну. Он отметил, что США участвуют «в гонке за Луну, в гонке с Китаем». Даффи пояснил, что опыт использования ядерного источника энергии на Луне даст ценный опыт для последующих миссий на Марс и дальнейшего освоения космоса.

3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
