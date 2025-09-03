Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Рязани ручей по непонятным причинам окрасился в синий цвет

В Рязани ручей Быстрец окрасился в ярко-синий цвет. На необычный цвет водоема жаловались жители города.

Ручей Быстрец в Рязани / © РЗН.Инфо

26 августа в социальных сетях появились сообщения, что Быстрец посинел. Местные жители высказывали опасения, что вода может быть небезопасной. Они просили, чтобы власти разобрались, что это за выброс.

В министерстве природопользования Рязанской области сообщили, что 26 августа министерство провело выездное обследование. На одном из участков вода в Быстреце была синего цвета. В пробе нашли превышение содержания азота нитритов и нефтепродуктов.

В министерстве не смогли установить, что именно загрязнило воду. Материалы обследования направили в полицию Октябрьского района.

26 августа августа рязанцы также заметили, что на реке Трубеж появилась непонятная белая пена, которая смывалась в Оку.