  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
31 августа, 08:45
Рейтинг: +688
Посты: 2094

Камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного

Камера, прикрепленная к горбатому киту сотрудниками Национального морского заповедника Стеллваген Бэнк (SBNMS NOAA), запечатлела редкий момент: гигантское морское млекопитающее ускорялось под водой, стремясь к поверхности, а затем краткий момент, когда кит парил в воздухе. 

Сообщество
# видео
# киты
# млекопитающие
Камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного / © NOAA
Камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного / © NOAA

Прыжки горбатых китов всегда привлекали внимание ученых, но этот удивительный акт до сих пор плохо изучен: различные теории объясняют, зачем киты выпрыгивают из воды, — от общения с сородичами до избавления от паразитов или, возможно, просто ради удовольствия.

© NOAA

Недавно сотрудники заповедника решили запечатлеть прыжок из воды с точки зрения кита. Для этого они прикрепили неинвазивную присоску с камерой к горбатому киту по кличке Спелл. Камера успела снять прыжок глазами животного, однако мощная сила удара о воду оторвала присоску вместе с камерой. К счастью, ученые находились неподалеку и смогли извлечь оборудование из воды.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Авг
1000
Гены: характер, болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
31 Авг
Бесплатно
Советские самолеты: от сельского хозяйства до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Советско-японские конфликты 30-х годов: причины и следствия
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
04 Сен
500
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 августа, 14:50
ФизТех

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.

ФизТех
# излучение
# Парадокс
# теория относительности
# электродинамика
30 августа, 10:43
Александр Березин

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.

Астрономия
# LIGO
# астрономия
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# теория Горькавого
# черные дыры звездной массы
29 августа, 12:26
Любовь С.

Наклон земной орбиты объяснили «искривлением» протопланетных дисков

Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.

Астрономия
# ALMA
# молекулярный газ
# молодые звезды
# протопланетные диски
# Солнечная система
# формирование планет
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
27 августа, 15:30
Денис Яковлев

Демографы усомнились в достижимости столетней продолжительности жизни в XXI веке

Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...

Медицина
# детская смертность
# продолжительность жизни
# смертность
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики изучили нуклоны с рекордной точностью благодаря мишени из радиоактивного газа

    30 августа, 17:27

  2. Ученые нашли связь между вулканическими извержениями и началом Французской революции

    30 августа, 15:39

  3. Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

    30 августа, 10:43

  4. Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

    29 августа, 20:53
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Ole Ole
8 минут назад
Леонид, Сосунка в зеркале увидишь, педрила!

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Роман Бронских
27 минут назад
А Мерин то где???

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Станислав Плетенской
32 минуты назад
Откуда ж они берут деньги на пищу, на одежду. Выясняет... экспериментальным путём... 🌍🤔

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

Станислав Плетенской
35 минут назад
У меня сейчас одно чудо тут проверяет получит ли оно у меня зарплату за симуляцию труда... И будет ли у него табель и будут ли начисления в него какие

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

Black Stone
2 часа назад
Динар, я еще в ок 5 лет назад написал Европа большоооооой колхоз, а Джонсон типичный крестьянин его прическа как будто только из комбайна выскочтл

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Rafis Fayzullin
2 часа назад
В физике много чего непонятного, например, постоянный магнит. Не совершая работу он запросто удерживает на вашем холодильнике 200 граммовую

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
2 часа назад
Сергей. Учтите. Это минус моего правительства. В нём не должно возникать сопротивления реализации высших планов. Вы либо эксплуатируете его так,

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
2 часа назад
У русской нации тоже будет отдельный изолят на территории предприятия. А на чукотке будет государство Русь. Мы не гоним отсюда никого из христиан в

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
2 часа назад
Сергей. Откуда перекос взялся? Значит смотрите. Здесь есть заземлённые здания, которые называются латино американским минусом латино

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Андрей Пятачков
2 часа назад
Автор, видимо, решил, что Горькавого начали забывать и написал новость с рекламой данного персонажа.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Станислав Плетенской
2 часа назад
Сергей. Это не тот случай, когда китайских молодцов нужно импортозамещать. Они сюда приедут со своими женщинами. Парно. 16×2=32 И на

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
3 часа назад
Сергей. Счёты у вас потому что вы считаете на них себя кем то и только и делаете, что молодцов молодцами называете. То вы помирили. Это помирили. А в

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
3 часа назад
Сергей. Если материнскую плату залить резиной и не интегрировать микропроцессор в неё, А микропроцессоров вообще на соседнем компе будет 2, а не 1?

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
3 часа назад
Сергей. И теперь кто будет препятствовать тому, чтобы выстроить все схемы правильно, тот и будет платить за простои. Я вас опущу в голыдьбу и ваших

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
3 часа назад
Сергей. Потому что Сергей при простое от поломки вы не можете решить тех проблему вместо китайской гидры так же оперативно, как они их решают.это их

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
3 часа назад
Сергей. Я вас быстро от китаяяфобии вылечу... Китайская гидра уже нуждается в 2ух общагах по 32 места в каждой и в 2ух сервисных центрах. Это разного

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Юрий Юрин
3 часа назад
А поч тут больше 100%?

Инфографика: главные источники данных для чат-ботов

Станислав Плетенской
3 часа назад
Время идёт. Проблема растёт. Отдано ведь китайской гидре уже 2 здания. У них тут их гидра минус работает. Почему они его не обслуживают? В чём дело?

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
3 часа назад
Сергей, почему до сих пор китайской гидре не передали под общагу и под сервисный центр 2 здания V? В чём дело? Почему ваши молодцы не творят мир?

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Станислав Плетенской
4 часа назад
Сергей, и будьте добры отданные китайской гидре, но гидре моей линии жизни здания V по факту сдать в эксплуатацию. Почему это до сих пор не сделано?

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно