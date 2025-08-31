Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного

Камера, прикрепленная к горбатому киту сотрудниками Национального морского заповедника Стеллваген Бэнк (SBNMS NOAA), запечатлела редкий момент: гигантское морское млекопитающее ускорялось под водой, стремясь к поверхности, а затем краткий момент, когда кит парил в воздухе.

Камера на горбатом ките показала прыжок из воды глазами животного / © NOAA

Прыжки горбатых китов всегда привлекали внимание ученых, но этот удивительный акт до сих пор плохо изучен: различные теории объясняют, зачем киты выпрыгивают из воды, — от общения с сородичами до избавления от паразитов или, возможно, просто ради удовольствия.

© NOAA

Недавно сотрудники заповедника решили запечатлеть прыжок из воды с точки зрения кита. Для этого они прикрепили неинвазивную присоску с камерой к горбатому киту по кличке Спелл. Камера успела снять прыжок глазами животного, однако мощная сила удара о воду оторвала присоску вместе с камерой. К счастью, ученые находились неподалеку и смогли извлечь оборудование из воды.