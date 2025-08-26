Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае заработал JUNO — крупнейший в мире детектор нейтрино

«Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь» (JUNO), расположенная под городом Цзянмэнь в провинции Гуандун на юге Китая, официально начала работу 26 августа 2025 года. Это произошло после завершения заполнения жидкого сцинтилляционного детектора массой более 20 000 тонн.

«Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь» (JUNO) / © China Science

Установка, расположенная на глубине 700 метров под землей, стала первой в мире крупной системой для исследования нейтрино в сверхбольших масштабах с высокой точностью.

Принцип работы JUNO прост и одновременно впечатляет. Внутри детектора разместили 20 000 тонн жидкого сцинтиллятора — особой жидкости, которая начинает светиться, когда через нее проходят нейтрино. Множество сенсоров фиксируют эти вспышки, анализируя характеристики частиц.

Сцинтиллятор действует как «регистратор» нейтрино: благодаря ему 45 000 фотоэлектронных умножителей JUNO способны обнаруживать и регистрировать эти почти неуловимые частицы. Глубокое расположение детектора под землей защищает эксперимент от фонового излучения, что позволяет учёным регистрировать нейтрино с максимальной точностью.

«Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь» (JUNO) — совместный проект, объединяющий 750 ученых из 74 исследовательских институтов по всему миру. Он рассчитан на работу в любых условиях и способен выдерживать даже землетрясения.