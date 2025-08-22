Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые поднял в воздух неизвестный вертолет, который похож на Sikorsky S-97 Raider

В социальных сетях появилась первая фотография нового китайского вертолета, построенного по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части.

Китай впервые поднял в воздух неизвестный вертолет, который похож на Sikorsky S-97 Raider / © Weibo

Как сообщило издание The War Zone, этот аппарат, обозначение которого пока неизвестно, проходит испытательные полеты и рассматривается как прямой аналог американского разведывательно-ударного вертолета Sikorsky S-97 Raider.

Новая разработка подтверждает стремление Китая использовать преимущества этого типа летательных аппаратов, обеспечивающих значительно более высокую скорость по сравнению с обычными вертолетами, а также повышенную маневренность.