Олег Гончар
Олег Гончар
22 августа, 08:02
Рейтинг: +682
Посты: 2083

Китай впервые поднял в воздух неизвестный вертолет, который похож на Sikorsky S-97 Raider

В социальных сетях появилась первая фотография нового китайского вертолета, построенного по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. 

Сообщество
# авиация
# вертолёты
# Китай
# технологии
Китай впервые поднял в воздух неизвестный вертолет, который похож на Sikorsky S-97 Raider / © Weibo
Китай впервые поднял в воздух неизвестный вертолет, который похож на Sikorsky S-97 Raider / © Weibo

Как сообщило издание The War Zone, этот аппарат, обозначение которого пока неизвестно, проходит испытательные полеты и рассматривается как прямой аналог американского разведывательно-ударного вертолета Sikorsky S-97 Raider.

Новая разработка подтверждает стремление Китая использовать преимущества этого типа летательных аппаратов, обеспечивающих значительно более высокую скорость по сравнению с обычными вертолетами, а также повышенную маневренность.

[miniorange_social_login]

