Ухудшение обоняния может сигнализировать о ранней болезни Альцгеймера

Снижение обоняния может быть одним из самых ранних предупреждающих признаков болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа учёных из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) и Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, основано на наблюдениях за людьми и лабораторными мышами с применением анализа тканей мозга и ПЭТ-сканирования.

Учёные пришли к выводу, что снижение обоняния происходит из-за того, что иммунные клетки мозга — микроглии (microglia) — удаляют связи между двумя областями мозга, а именно обонятельной луковицей и голубым пятном (locus coeruleus). Обонятельная луковица анализирует сенсорную информацию от рецепторов запаха носа, а голубое пятно регулирует эту обработку с помощью длинных нервных волокон.

Учёные также установили изменения в строении мембран пораженных нервных волокон: фосфатидилсерин, который в норме находится внутри клеточной мембраны, перемещался наружу. Для микроглии это является сигналом «съешь меня» (eat-me). В обонятельной луковице это обычно связано с процессом, который называется синаптической обрезкой. Таким образом разрушаются ненужные или неработающие связи между нейронами.

Исследователи ранее уже изучали ухудшение обоняния при болезни Альцгеймера. Полученные результаты указывают на то, что причиной таких нарушений может быть иммунологический механизм. Кроме того, учёные выяснили, что процесс начинается уже на ранних стадиях болезни Альцгеймера

Для терапии болезни Альцгеймера в последнее время используют так называемые амилоид-бета-антитела, но такое лечение эффективно лишь на ранней стадии. Нынешнее исследование может помочь выявить пациентов в начале развития болезни.

