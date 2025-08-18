  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 августа, 18:38
Рейтинг: +1
Посты: 7

Ухудшение обоняния может сигнализировать о ранней болезни Альцгеймера

Снижение обоняния может быть одним из самых ранних предупреждающих признаков болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа учёных из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) и Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Сообщество
# болезнь Альцгеймера
# медицина
# нейробиология
# нейродегенеративные заболевания
# нейронаука
# обоняние
Кадр из фильма Любовь (Amour) / © Les Films du Losange
Кадр из фильма Любовь (Amour) / © Les Films du Losange

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, основано на наблюдениях за людьми и лабораторными мышами с применением анализа тканей мозга и ПЭТ-сканирования. 

Учёные пришли к выводу, что снижение обоняния происходит из-за того, что иммунные клетки мозга — микроглии (microglia) — удаляют связи между двумя областями мозга, а именно обонятельной луковицей и голубым пятном (locus coeruleus). Обонятельная луковица анализирует сенсорную информацию от рецепторов запаха носа, а голубое пятно регулирует эту обработку с помощью длинных нервных волокон.

Учёные также установили изменения в строении мембран пораженных нервных волокон: фосфатидилсерин, который в норме находится внутри клеточной мембраны, перемещался наружу. Для микроглии это является сигналом «съешь меня» (eat-me). В обонятельной луковице это обычно связано с процессом, который называется синаптической обрезкой. Таким образом разрушаются ненужные или неработающие связи между нейронами. 

Исследователи ранее уже изучали ухудшение обоняния при болезни Альцгеймера. Полученные результаты указывают на то, что причиной таких нарушений может быть иммунологический механизм. Кроме того, учёные выяснили, что процесс начинается уже на ранних стадиях болезни Альцгеймера

Для терапии болезни Альцгеймера в последнее время используют так называемые амилоид-бета-антитела, но такое лечение эффективно лишь на ранней стадии. Нынешнее исследование может помочь выявить пациентов в начале развития болезни.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Авг
600
Как батониться по гари, чтобы не засилили
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Луковое чудо
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Архитектурные утопии XX века
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Русские мифы: как и зачем их исследуют ученые?
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
В погоне за атомом
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Русское зарубежье и советские граждане в Движении Сопротивления
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июля
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пять принципов здоровья
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
О хвостиках, ушках и лапках. Собаки в космосе
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
18 августа, 11:11
Денис Яковлев

Ученые прочитали мысли с рекордной точностью

За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».

Медицина
# имплантация
# интерфейс мозг-компьютер
# нейробиология
# речь
18 августа, 12:10
Юлия Трепалина

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.

Климат
# автомобили
# город
# городская среда
# жара
# остров тепла
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
15 августа, 08:25
Любовь С.

Астрономы объяснили природу «Ока Саурона», которое «смотрит» на Землю

Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.

Астрономия
# блазары
# джет
# космические лучи
# нейтрино
# радиоастрономия
# сверхмассивные черные дыры
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Финансовая нестабильность во время беременности повлияла на мозг младенца

    18 августа, 17:47

  2. Собака впала в летаргию, «перебрав» с кокаином

    18 августа, 16:39

  3. В МФТИ представили проект водородного БелАЗа

    18 августа, 16:21

  4. SpaceX выявила причину аварии Starship и намерена отправить его в десятый полет

    18 августа, 15:57
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

tpov
1 час назад
Как хорошо что такой кусок металлолома не запустили и он не упал кому-то на голову. А может и падал, никто об этом вам не скажет)

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Nargizi
1 час назад
Классно, интересно посмотреть.

Сотни спутниковых снимков времен Холодной войны стали общедоступны

Arkady Kolbenev
2 часа назад
Ой доктор. При чтении этой статьи у меня образовалось сильное дежавю. С чего бы это?

Высокочувствительные оказались более подвержены депрессии и тревожности

Дождиков Антон
2 часа назад
Концепция ракеты скорее ближе к "Энергии", чем к "Старшипу" с поправкой на многоразовость первой ступени. Несколько мощных двигателей в отличие от

Китай успешно провел первые испытания лунной ракеты «Чанчжэн-10»

Николай Цыгикало
2 часа назад
Дополню Александра: еще одна важная роль давления наддува никак не связана с топливом и двигателями. Это чисто силовая роль, сделать из бака

SpaceX выявила причину аварии Starship и намерена отправить его в десятый полет

Дождиков Антон
2 часа назад
К вопросу о пресловутой "мультизадачности"

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

Илья Кучеров
3 часа назад
Testvrg, а что вы хотите от сырой конструкции? У Хаски тоже Фальконы хлопали по началу и тоже штук от 5 пошло в утиль . Глушко же был идиотом всегда,

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Елена Голованова
3 часа назад
Вообще-то, и на Руси были случаи, когда куры становились петухами или наоборот. Это считалось плохой приметой. У меня был такой случай с рыбками

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Иван Пятков
4 часа назад
alex, Гении тех лет обогнали технологии. Даже век назад Сикорский изобрел вертолет, но прошло несколько десятков лет, пока появились технологии для

Средневековый ракетчик: жизнь и изобретения Конрада Хааса

uapalett
4 часа назад
На Манхеттене очень удобно строить высотные здания из-за гранитной основы этого самого Манхеттена.

В России построят второе по высоте здание в мире

Полиграф Шариков
5 часов назад
Я уверен они и матюкаться умеют

Умеют ли деревья говорить?

Сергей Т
5 часов назад
Жалко придавленных экзотических насекомых. 🥺

ИИ помог разгадать природу странных ожогов у туристов, которые не понял врач

Иван Колупаев
5 часов назад
Сергей, ну давайте сейчас побежим сравнивать концепты оставшиеся лишь на бумаге и реализованные проекты. Да еще и по экономической эффективности

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Т
5 часов назад
Значит белый Tesla лучше, чем черный BMW. 😉

В припаркованных автомобилях увидели причину усиления жары в городах

Dmitriy
5 часов назад
Что значит коммерческие и легковые? И смотреть надо продажи, Китай я думаю лидер по экспорт авто потому так много их производит.

Инфографика: лидеры мирового автопроизводства по странам

Николай Цыгикало
6 часов назад
Китайцы молодцы. Они этой ракетой и российский ядерный реактор на Луну забросят. Чан чжэн - Великий поход на китайском. Лунная программа Китая,

Китай успешно провел первые испытания лунной ракеты «Чанчжэн-10»

Eugene
6 часов назад
Очень интересно было читать, спасибо за статью

Финикийцы: что они дали миру?

TC Detxch
7 часов назад
Клянусь своим капитулом, если ИИ восстанет против человечества, он будет раздавлен мощью ангелов императора!

Ученый предложил новый план защиты человечества от опасного ИИ

Сергей Татичек
8 часов назад
Иван, немного напоминает уход от темы практикуемый немогликами, "пусть слетают на Луну ещё раз тогда поверим" ;) В статье обсуждается именно проект

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Testvrg
8 часов назад
Илья, если бы "лунная ракета" была технологически перспективна, то сейчас бы все страны мира (и мы) делали бы ракеты стежневой конструкции и с

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно