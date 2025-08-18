Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ухудшение обоняния может сигнализировать о ранней болезни Альцгеймера
Снижение обоняния может быть одним из самых ранних предупреждающих признаков болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа учёных из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) и Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München).
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, основано на наблюдениях за людьми и лабораторными мышами с применением анализа тканей мозга и ПЭТ-сканирования.
Учёные пришли к выводу, что снижение обоняния происходит из-за того, что иммунные клетки мозга — микроглии (microglia) — удаляют связи между двумя областями мозга, а именно обонятельной луковицей и голубым пятном (locus coeruleus). Обонятельная луковица анализирует сенсорную информацию от рецепторов запаха носа, а голубое пятно регулирует эту обработку с помощью длинных нервных волокон.
Учёные также установили изменения в строении мембран пораженных нервных волокон: фосфатидилсерин, который в норме находится внутри клеточной мембраны, перемещался наружу. Для микроглии это является сигналом «съешь меня» (eat-me). В обонятельной луковице это обычно связано с процессом, который называется синаптической обрезкой. Таким образом разрушаются ненужные или неработающие связи между нейронами.
Исследователи ранее уже изучали ухудшение обоняния при болезни Альцгеймера. Полученные результаты указывают на то, что причиной таких нарушений может быть иммунологический механизм. Кроме того, учёные выяснили, что процесс начинается уже на ранних стадиях болезни Альцгеймера
Для терапии болезни Альцгеймера в последнее время используют так называемые амилоид-бета-антитела, но такое лечение эффективно лишь на ранней стадии. Нынешнее исследование может помочь выявить пациентов в начале развития болезни.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые провели эксперимент и установили, что вблизи машины черного цвета, простоявшей на солнце несколько часов, температура поднималась на 3,8 °C выше, чем у асфальта на прилегающем свободном участке.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
