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В России представили Як-52Б2 — модернизированный учебный самолёт для охоты на дроны
В ответ на растущую угрозу со стороны беспилотников в зоне боевых действий, российские инженеры представили глубоко модернизированный вариант легендарного учебно-тренировочного самолёта Як-52. Новая версия получила обозначение Як-52Б2 и предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), в первую очередь — украинскими дронами-камикадзе.
Изначально Як-52 создавался в СССР как простой и дешёвый самолёт для обучения пилотов. Надёжный, манёвренный и лёгкий в управлении, он десятилетиями использовался в аэроклубах и военных училищах. Однако с развитием угроз со стороны БПЛА, особенно в условиях текущего конфликта, появилась необходимость в быстром и экономичном решении для их нейтрализации. Так родился Як-52Б2.
Главное отличие новой версии — вооружение. Як-52Б2 оснастили подвесными пулемётными блоками калибра 7,62 мм, что позволяет самолёту атаковать низколетящие цели. Также модернизации подверглись:
- система прицеливания,
- система связи и навигации,
- конструкция крыла и креплений под вооружение.
При этом базовая аэродинамика и двигатель остались прежними, что позволило сохранить низкую стоимость эксплуатации и простоту обслуживания.
Его основное предназначение — патрулирование, прикрытие тыла и объектов инфраструктуры, а также отработка перехвата беспилотников в маловысотном эшелоне.
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