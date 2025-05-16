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Хирурги Саратовского медуниверситета спасли пациента с редкими заболеваниями сердца и позвоночника

Особенностью случая стало одновременное развитие двух тяжелых состояний: большой аневризмы брюшной аорты и повреждения тел поясничных позвонков, обусловленные нарушением целостности тканей вследствие разрушения кости.

Операционная бригада: Владислав Арсениевич, Сергей Лихачев, Сергей Степухович, Сергей Мизюров, Екатерина Дугина Е.А, Ольга Колесниченко.

В Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургииСаратовского медуниверситета 54-летний мужчина поступил после сложной операциина сердце и нуждался в восстановлении позвоночника.

Специалисты НИИТОН СГМУпровели сложнейшую двухэтапную реконструкцию поясничного отдела позвоночника.Сначала пациенту установили полисегментарную транспедикулярную фиксациюпозвоночника, обеспечив прочную стабилизацию костной ткани. Послеоперационныйпериод прошел без осложнений. Затем, спустя месяц, была проведена обширнаярезекция тел пострадавших позвонков и установлен опорный металлоконструкционныйимплант, позволивший восстановить целостность позвоночника и предотвратитьвозможные осложненения.

3D реконструкция поясничного отдела позвоночника больного С. Дефекты тел позвонков и аневризма инфраренального отдела аорты.

Результатом сложнейшихопераций стало полное устранение болей и значительное улучшение состоянияпациента. Если до начала вмешательств боль измерялась на уровне 8 баллов повизуальной аналоговой шкале, то после полного курса реабилитации она полностьюисчезла. Мужчина выписан на амбулаторное долечивание.

Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника больного С. Состояние после протезирования инфраренального отдела аорты, транспедикулярной фиксации и опорного корпородеза MESH.

Операцию выполниливедущие специалисты НИИТОН СГМУ Владислав Арсениевич, Сергей Лихачев, СергейСтепухович, Сергей Мизюров, Екатерина Дугина Е.А, Ольга Колесниченко.

Этот сложный случай показалнеобходимость совместного труда врачей разных направлений, применениепрогрессивных технологий и современного оборудования, а главное — готовностьпрофессионалов оперативно реагировать на чрезвычайные медицинские ситуации,помогая людям вернуться к активной жизни.