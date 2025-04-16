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Как искусственный интеллект позволяет обнаружить рак на более ранних стадиях?
ИИ с каждым днем активнее проникает во все сферы жизни. Рассказываем, как его используют для диагностики онкологических заболеваний, что об этом думают врачи и пациенты.
Искусственный интеллект в медицине сегодня используют примерно в 50 направлениях: клиентский сервис, оптимизация бизнес-процессов (CRM), диагностика и прочее. Самый простой пример: чат-боты и телемедицина. Загрузил данные пациента в систему, получил рекомендации и направления к нужным специалистам — подход, который уже очень популярен в превентивной медицине. Главное преимущество ИИ здесь — скорость аналитики.
Всего за пару секунд система может оценить, например, уровень содержания витаминов в организме, сравнить его с референсными значениями и сформулировать заключение. Врач потратил бы на это значительно больше времени. Но что насчет более сложных диагностических процедур?
ИИ в диагностике рака
Совсем недавно это казалось чудом, но уже сегодня система искусственного интеллекта помогает врачам ставить даже самые тяжелые диагнозы. Более шести лет Маммологический центр L7 проводит научные исследования и тестирует применение ИИ-системы для обнаружения раковых опухолей. За эти годы база центра собрала данные более 35 тысяч пациентов, которым искусственный интеллект поставил диагноз
Каждый клинический случай прорабатывался параллельно специалистом, загружался в систему и таргетно анализировался, чтобы дать оценку возможностям ИИ. Всего программа обработала более миллиона российских клинических случаев — на этой базе она обучилась, чтобы доказать свою научную состоятельность. Это позволило Маммологическому центру первым в России начать выдавать на руки пациентам официальные медицинские заключения, сделанные искусственным интеллектом.
Такая программа для онкодиагностики базируется на платформе искусственного интеллекта «Цельс», которая поставляет софт для анализа медицинских снимков. Еще в 2019 году платформу стали внедрять в клиниках Республики Дагестан как инновационный пилотный проект. Годы обучения, адаптации, тестирований, научных исследований, и сегодня она способна анализировать результаты маммографии и выдавать заключения с точностью более 95%. Это повышает вероятность выявить рак на ранней стадии в среднем на 10-12%.
Работает система в партнерстве с профильным специалистом. Процесс выстроен так: врач назначает и реализует необходимые обследования, проводит расшифровку и одновременно загружает полученные снимки в систему. ИИ изучает их, анализирует и предоставляет собственное независимое мнение. Каждый пациент получает два заключения: врача и искусственного интеллекта. Такое второе мнение позволяет обеспечить бóльшую объективность, минимизировать риск ошибок в постановке диагноза и оптимизировать время медицинских работников.
Сегодня можно говорить о сокращении времени на диагностику примерно на треть. Алгоритм способен проанализировать снимок за 40 секунд и заметить то, что пропускает 23% врачей при усталости. Согласно исследованиям, это снижает нагрузку на специалиста на 32,6%, а также позволяет проводить исследования большему количеству женщин без ущерба качеству и точности результатов. На конец марта 2025 года уже 7349 пациенток в L7 получили ИИ-заключение.
Отношение к ИИ в диагностике рака
Часто новым технологиям приходится сталкиваться с недоверием и неприятием. Это, конечно, тормозит процесс внедрения инноваций. Для оценки отношения врачей и пациентов к системе искусственного интеллекта мы провели несколько анонимных опросов. Раздав анкеты, мы ожидали бунта против ИИ, но результаты превзошли все ожидания и прогнозы.
Внутренний опрос 93 врачей показал, что почти каждый второй уже готов пустить искусственный интеллект в свой кабинет. 54% специалистов согласны на внедрение, но только после жестких проверок. И лишь 8% — категорически против. Именно эти скептики способствуют постоянному развитию системы. Так, их вопросы уже заставили нас добиваться российской сертификации программы, создать «режим паники», когда система останавливается при 98% вероятности ошибки, а также внедрить тройной контроль результатов: врач — ИИ — старший радиолог. Полученные результаты коррелируют с данными Всероссийского исследования мнения врачей о применении технологий искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении.
Высокий уровень доверия наблюдается и со стороны пациентов. Сегодня уже 65% женщин доверяют ИИ как второму мнению при формировании медицинского заключения. Пик доверия, по статистике, приходится на пациентов в возрасте от 30 до 45 лет. При этом в регионах с более высокой цифровизацией уровень доверия еще выше: в Скандинавских странах 75% пациентов позитивно оценивают роль искусственного интеллекта в медицинской диагностике, а в Японии 82% доверяют ИИ больше, чем молодому врачу.
Активную заинтересованность новыми технологиями мы видим и со стороны своих пациенток. Женщины на приеме сами интересуются: «Мой снимок точно посмотрит программа искусственного интеллекта?». Они понимают: цифровое мнение может быть объективнее и, что самое главное, точнее. Особенно, когда для обучения системы используется широкая научная база и данные реальных пациентов.
В заключение стоит отметить, что технологии не стоят на месте, уже сейчас диагносты начинают использовать искусственный интеллект не только для анализа статичных снимков, но и для расшифровки ультразвуковых исследований. По прогнозам аналитического агентства Research and Markets, до 2030 года среднегодовой темп роста мирового рынка технологий искусственного интеллекта составит 49,1%.
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