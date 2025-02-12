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Технологические возможности возвращения американцев на Луну слишком преувеличены, заявили эксперты

Starship HLS на Луне / © SpaceX

По мнению экспертов, осуществление пилотируемой миссии на поверхность естественного спутника Земли, как и исследование южного полюса Луны в середине 2027 года при нынешнем уровне технической готовности большинства сегментов архитектуры программы «Артемида» связаны со значительным риском для жизни астронавтов.

До сих пор не решены такие задачи лунной программы, как доставка топлива на орбиту, дозаправка и длительное его хранение в космосе; возможность посадки и взлета модуля Human Landing System (HLS) с поверхности Луны и его стыковка с кораблем Orion. Все это еще предстоит успешно продемонстрировать, «чтобы гарантировать надлежащее управление рисками перед пилотируемой миссией».

ASAP также призвала компанию SpaceX и NASA не торопиться и уделять особое внимание безопасной эксплуатации космических ракет и транспортной системы Starship.