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США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет
Бывший чиновник Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Джордж Нилд сообщил изданию The Wall Street Journal, что на американских стартовых площадках уже образуются пробки из-за спроса на космические запуски.
Основная проблема заключается в том, что три основных американских космодрома, во Флориде и Калифорнии, обслуживают большинство пусков, а растущий из года в год спрос на отправку полезной нагрузки в космос грозит их перегрузкой.
Поэтому в США задумались о создании новых стартовых комплексов. Так, космодром на острове Кодьяк в штате Аляска, которым руководит Alaska Aerospace Corp., может увеличить количество запусков до 25 в год.
Недавно построенный в Оклахоме центр для запусков стал первым, который получил лицензию для пусков ракет с самолетов, но еще не провел ни одного. Компания Spaceport Company Томаса Маротты собирается запускать ракеты с морских платформ, а в таких штатах, как Мичиган и Мэн, предложения по строительству стартовых площадок находятся на стадии обсуждения и развития.
Не сидят без дела и Космические силы США. Они планируют проекты по расширению территории и повышению пропускной способности космодромов на мысе Канаверал и базе Ванденберг.
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Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
Первый старт тяжелой ракеты New Glenn американской частной компании Blue Origin должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз перенесли из-за погодных условий. Главная цель запуска — вывод второй ступени на орбиту, а также, если удастся, посадка первой ступени на платформу в Атлантике.
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