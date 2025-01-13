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США ждет бум строительства стартовых площадок для космических ракет

Бывший чиновник Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Джордж Нилд сообщил изданию The Wall Street Journal, что на американских стартовых площадках уже образуются пробки из-за спроса на космические запуски.

Запуск ракеты компании SpaceX / © NASA

Основная проблема заключается в том, что три основных американских космодрома, во Флориде и Калифорнии, обслуживают большинство пусков, а растущий из года в год спрос на отправку полезной нагрузки в космос грозит их перегрузкой.

Поэтому в США задумались о создании новых стартовых комплексов. Так, космодром на острове Кодьяк в штате Аляска, которым руководит Alaska Aerospace Corp., может увеличить количество запусков до 25 в год.

Недавно построенный в Оклахоме центр для запусков стал первым, который получил лицензию для пусков ракет с самолетов, но еще не провел ни одного. Компания Spaceport Company Томаса Маротты собирается запускать ракеты с морских платформ, а в таких штатах, как Мичиган и Мэн, предложения по строительству стартовых площадок находятся на стадии обсуждения и развития.

Не сидят без дела и Космические силы США. Они планируют проекты по расширению территории и повышению пропускной способности космодромов на мысе Канаверал и базе Ванденберг.