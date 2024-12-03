Суд пресек попытку Маска получить 100 миллиардов долларов

Илон Маск и электромобиль Tesla / © Getty Images

Напомним, шесть лет назад на собрании акционеров Tesla было принято решение, что фиксированного оклада у руководителя компании не будет. Вместо этого он должен получать 12 траншей опционов Tesla на протяжении 10 лет. Выплата компенсации зависела от финансовых показателей: компании поручили добиться значительного роста стоимости и прибыли, что и произошло.

По состоянию на сегодня вознаграждение превысило 100 миллиардов долларов США, исходя из последней цены акций Tesla. Однако Маск эти деньги не получит, поскольку суд штата Делавэр утвердил январское решение, по которому предприниматель не должен получить компенсацию за свой труд. Даже несмотря на то, что в июне 2024 года новое собрание акционеров Tesla поддержало идею выплаты ему вознаграждения в указанном размере, что позволило компании подать апелляцию на январское решение суда. Теперь судья отклонила эту жалобу, так как, по его мнению, компания занялась фабрикацией новых фактов с целью пересмотра вердикта.