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Китайская система глобального позиционирования превзойдет GPS

В Китае сообщили о создании новой системы спутниковой навигационной системы Beidou к 2035 году. Этот шаг может иметь глобальные последствия.

Ракета Long March 3B запускает в космос Beidou / © CASC

Согласно Плану развития спутниковой навигационной системы Beidou до 2035 года», опубликованному Управлением спутниковой навигационной системой Китая (CNSO), Поднебесная завершит ключевые технологические исследования для системы Beidou следующего поколения к 2025 году и запустит три экспериментальных спутника примерно в 2027-м

Следующее поколение спутников системы Beidou запустят примерно в 2029-м, а создание созвездия Beidou следующего поколения завершат к 2035 году.

У Китая уже функционирует созвездие спутников Beidou, состоящее из 30 аппаратов, которые предоставляют услуги позиционирования, навигации и синхронизации по всему миру.

По данным издания Global Times, новая система будет предоставлять высокоточные и надежные услуги навигации, позиционирования и синхронизации в режиме реального времени на Земле и в околоземном пространстве с точностью от метрового до дециметрового уровня.

Beidou, как и американская система глобального позиционирования (GPS) и другие системы Европы и России, необходима для гражданских нужд (авиация и морская навигация), а также имеет военное назначение для применения высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и навигации на поле боя.

Примечательно, что китайскую систему рассматривают как превосходящую GPS в некоторых областях. Возможности GPS уже «существенно уступают возможностям китайской Beidou», заявили в Национальному консультативномм совете по космическому позиционированию, навигации и времени (PNTAB). Хотя Beidou обладает уникальными преимуществами, такими как двусторонняя связь и региональная точность, GPS по-прежнему доминирует в большинстве стран.

Улучшенный Beidou следующего поколения сможет позволить Китаю значительно превзойти США и другие государства по возможностям предоставления услуг позиционирования и навигации. Это может привести к тому, что китайская система станет наиболее предпочтительной, а КНР расширит свое торговое и экономическое влияние.