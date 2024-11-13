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Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, открыл собственную лабораторию в Пекине

Молекулярный биолог Хэ Цзянькуй (He Jiankui), вызвавший в 2018 году всеобщее возмущение созданием первых в мире детей с отредактированным геномом, опубликовал новую фотографию, сделанную в его собственной лаборатории в столице Китая.

Хэ Цзянькуй в своей новой лаборатории в Пекине / © He Jiankui / Х

Биолог отбыл трехлетний срок за незаконную медицинскую практику и вышел на свободу в 2022 году. Почти сразу Цзянькуй возобновил исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов для лечения генетических заболеваний, таких как мышечная дистрофия Дюшенна и болезнь Альцгеймера, придерживаясь международных правил.

Летом этого года Цзянькуй сообщил, что получил предложение о работе от неназванного инвестора из Кремниевой долины (США), однако спустя несколько месяцев у молекулярного биолога появилась собственная лаборатория в Пекине.