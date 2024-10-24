  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
14 минут назад
Рейтинг: +597
Посты: 1374

Стали известны победители премии в области лучшей архитектурной фотографии

Жюри конкурса Architecture MasterPrize объявило победителей своей ежегодной премии в области лучшей архитектурной фотографии зданий мира. 

Сообщество
# архитектура
# строительство
# фотографии
Победитель в номинации «Мосты»: небесный мост в международном аэропорту Гонконга / © Kris Provoost
Победитель в номинации «Мосты»: небесный мост в международном аэропорту Гонконга / © Kris Provoost
Победитель в номинации «Гостеприимство»: отель Inntel в Зандаме (Нидерланды) / © Franco Casaccia
Победитель в номинации «Гостеприимство»: отель Inntel в Зандаме (Нидерланды) / © Franco Casaccia
Победитель в номинации «Архитектурная фотография экстерьера года»: хижина Тортин, спроектированная архитектором Снорре Стинессеном, Швейцария / © Albrecht Voss
Победитель в номинации «Архитектурная фотография экстерьера года»: хижина Тортин, спроектированная архитектором Снорре Стинессеном, Швейцария / © Albrecht Voss
Победитель в номинации «Жилой экстерьер»: вид на башню Kaktus Tower в Копенгагене (Дания) / © Shoayb Khattab
Победитель в номинации «Жилой экстерьер»: вид на башню Kaktus Tower в Копенгагене (Дания) / © Shoayb Khattab
Победитель в номинации «Коммерческий экстерьер»: Международный аэропорт имени шейха Зайда (ОАЭ) / © Victor Romero 
Победитель в номинации «Коммерческий экстерьер»: Международный аэропорт имени шейха Зайда (ОАЭ) / © Victor Romero 
Победитель в номинации «Архитектурная фотография интерьера года». На высоте более 25 метров над атриумом Дюссельдорфского музея (Германия) проходит временная выставка Томаса Сарацено «На орбите» / © Franco Casaccia
Победитель в номинации «Архитектурная фотография интерьера года». На высоте более 25 метров над атриумом Дюссельдорфского музея (Германия) проходит временная выставка Томаса Сарацено «На орбите» / © Franco Casaccia
Победитель в номинации «Промышленный экстерьер»: добыча редкоземельных минералов в Лас-Вегасе, Невада, США / © Michael Tessler 
Победитель в номинации «Промышленный экстерьер»: добыча редкоземельных минералов в Лас-Вегасе, Невада, США / © Michael Tessler 
Победитель в номинации «Исторический экстерьер»: Центральный вокзал Мичигана (США) / © Jason Keen
Победитель в номинации «Исторический экстерьер»: Центральный вокзал Мичигана (США) / © Jason Keen
Победитель в номинации «Публичный экстерьер»: похоронный зал уезда Суйчан (Китайская Народная Республика) / © Xichun Dai  
Победитель в номинации «Публичный экстерьер»: похоронный зал уезда Суйчан (Китайская Народная Республика) / © Xichun Dai  
Победитель в номинации «Экстерьер образовательного учреждения»: Флоридский политехнический университет (США) / © Swee Choo Oh
Победитель в номинации «Экстерьер образовательного учреждения»: Флоридский политехнический университет (США) / © Swee Choo Oh
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Окт
Бесплатно
Новый штурм Луны: обзор автоматических посадочных лунных миссий
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Окт
Бесплатно
Кофе: взгляд токсиколога
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Окт
500
Кто есть кто среди черепах: краткий обзор современного разнообразия
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Международная космическая станция — лаборатория на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Волк собаке — друг?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Как найти скрытое. Идентификация и анализ микробных сообществ
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
26 Окт
Бесплатно
Рождение звезд и планет
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Окт
Бесплатно
«Аще разум имаши»: древнерусская криптография
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Окт
1000
Первые шаги: как прямохождение сделало нас людьми
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:37
Алиса Гаджиева

Историк нашел родину колеса

Колесо называют самым важным механическим изобретением всех времен и связывают с серьезным социальными и экономическими изменениями в человеческих обществах. Тем не менее о происхождении этой революционной технологии известно мало. Авторы нового исследования считают, что колесо придумали жители Карпатских гор примерно шесть тысяч лет назад.

Антропология
# археология
# изобретение колеса
# Карпаты
# Колесо
# энеолит
Позавчера, 08:37
Любовь

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
# Юпитер
8 часов назад
Елизавета Александрова

Астрономы повысили шансы найти жизнь в системе TRAPPIST-1

До недавних пор системы красных карликов считали практически безнадежными в смысле возможной обитаемости из-за мощных вспышек таких звезд. Теперь выяснилось, что на их мирах миллиарды лет может сохраняться комфортная, богатая водой атмосфера.

Астрономия
# TRAPPIST-1
# внеземная жизнь
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланетная система
# экзопланеты
Позавчера, 08:37
Любовь

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
# Юпитер
20 октября
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
21 октября
Юлия Трепалина

Четырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудников

В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.

Антропология
# благополучие
# Германия
# производительность труда
# работа
# рабочий график
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые объяснили, почему у собак рельефные носы

    8 минут назад

  2. Начальную скорость квантовой запутанности измерили в аттосекундах

    1 час назад

  3. В Перми повысили качество 3D-изделий

    5 часов назад

  4. Астрономы впервые нашли тройную систему с черной дырой, возникшей без сверхновой

    6 часов назад
Выбор редакции

Дмитрий Соболев: «Глупо летать с помощью перьев, ходить с помощью ног и смотреть с помощью глаз»

20 октября

Последние комментарии

Александр Березин
31 минута назад
Alex, как ни странно, многие астрономы считают, что да. До сотен миллионов лет. Дело в том, что внешние слои оболочки очень неплотные, на уровне земной

Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньонаБетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
обычно подобные феноменальные > публикации суёшь в избранное, и после ,через лет несколько, ищешь их воплощения или оправдания.... Но сейчас

Инженеры разработали солнечный парус с ладонь. Он почти в тысячу раз тоньше человеческого волосаИнженеры разработали солнечный парус с ладонь. Он почти в тысячу раз тоньше человеческого волоса

Дмитрий Филимонов
2 часа назад
Галактика умирает, когда ее ядро перестает быть активным? 🤔

Ученые нашли необычную радиогалактику с разрушенными лопастямиУченые нашли необычную радиогалактику с разрушенными лопастями

Юлия Трепалина
3 часа назад
Семен, в одном из пресс-релизов Кентон Кауфман назвал хорошим показатель в 30 секунд If you can stand on one leg for 30 seconds, you are doing well, he says.

Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных измененийПоза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений

Nazirbek Jurabekov
3 часа назад
Zasyzran, bhjkl;

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Nazirbek Jurabekov
3 часа назад
h

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Рисунок к статье детский совсем, тени не просто короткие для полярных областей, но и смотрят в разные стороны, а Земля вообще с обратной стороны

Российские ученые определили места для баз на ЛунеРоссийские ученые определили места для баз на Луне

Семен Слепцов
4 часа назад
Проверил себя, на левой стою 20 секунд, а вот на правой всего 11 секунд...

Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных измененийПоза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений

Alex D.
4 часа назад
Почините последнюю ссылку

Ученые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материиУченые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материи

Alex D.
4 часа назад
Ну и заголовок, конечно, мда... Не "нашли", а "предположили наличие"

Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньонаБетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона

Alex D.
4 часа назад
Про рассеивание космической пыли совсем не понятно. Как и куда компаньон её рассеивает, и вообще что за пыль такая?

Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньонаБетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона

Alex D.
4 часа назад
Александр, а разве компаньон может долго существовать внутри оболочки, не упав от потери орбитальной скорости в результате трения об эту оболочку?

Бетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньонаБетельгейзе не готова взорваться: астрономы нашли у нее звезду-компаньона

Валерий С
5 часов назад
Без сомнения учёные провели объёмную работу касающуюся уже мёртвого человека. А проблема самоубийства развивается продолжительное время внутри

Суицидологи выяснили, в какие праздничные дни люди совершают самоубийства чаще всегоСуицидологи выяснили, в какие праздничные дни люди совершают самоубийства чаще всего

Александр Березин
5 часов назад
E, " почему вы считаете что для паровой турбины нужна особая форма сопла? " Потому что я знаю, как устроены паровые турбины. " Она нужна для большей

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
6 часов назад
E, уважаемый читатель, мне не надо гуглить про реакторы типа CANDU, по той простой причине, что я достоверно знаю, что они тоже не могут работать без

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Константин Сараев
6 часов назад
Eduard, энергия – это дельта, разность потенциалов, под которыми могут понимать количество свободных электронов (заряд) или частиц (масса), ускорение

«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии

Odile Ullner
6 часов назад
Сергей, правильно задать вопрос - это искусство, требующее соответствующего знания. Этим искусством и этим знанием владеет не каждый. Чтобы

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

E H
7 часов назад
Vlad, когда критируемый и "несуществущий" ИИ пишет и структурирует текст много лучше критика )))

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

E H
7 часов назад
Александр, почему вы считаете что для паровой турбины нужна особая форма сопла? Она нужна для большей эфективности. Пар дующий из прямой трубы в

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

E H
7 часов назад
"они никакими силами не смогут скопировать ядерный реактор. Даже если им дать проанализировать его содержимое, даже если они откроют уран, то

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно