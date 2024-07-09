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Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека
Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.
В небе что-то летит. Воздушный шар? Самолет? Летающая тарелка? В мозгу проносятся разные варианты. Но определенности нет. Возникает жгучее любопытство, то есть желание докопаться до истины.
«У любопытства глубокие биологические корни», — пояснила Жаклин Готтлиб из Института Цукермана при Колумбийском университете (США), руководитель исследования о любознательности, результаты которого опубликованы в Journal of Neuroscience.
Это чувство побуждает животное исследовать мир ради выживания, обеспечивая эволюционное преимущество. Но человеческое любознание выходит за рамки практической пользы. По мнению Готтлиб, оно скорее творческое.
Какие процессы происходят в этот момент в мозге? Для ответа на вопрос ученые пригласили 32 добровольца и подвергли их поведенческому тесту.
Участникам показывали техформы — искаженные по определенному алгоритму изображения животных и предметов, чтобы их сложнее было опознать. Затем попросили оценить чувство уверенности и любопытства по отношению к каждой картинке. Цифры отражали обратную зависимость. Чем больше знакомо изображение, тем меньше желания докопаться до истины.
Ученые сканировали мозг испытуемых на функциональной МРТ в момент показа картинки. Их интересовала активность в затылочно-височной коре, расположенной чуть выше ушей.
Известно, что эта область участвует в зрении и распознавании категорий объектов. Согласно другим научным работам, информация об одушевленных и неодушевленных предметах обрабатывается там по-разному. Это можно использовать как признак для классификации техформ.
Готтлиб с коллегами Майклом Коханпуром и Мариам Али разработали шкалу «неопределенности затылочно-височной коры» при восприятии той или иной категории изображения. Выяснилось, что если оно не возбуждало в человеке большого любопытства, в этот момент затылочно-височная кора демонстрировала один из паттернов, соответствующий одушевленному или неодушевленному предмету. Если же техформа оказывалась для волонтера интересной, то в этом отделе присутствовали оба признака. Так происходит в случае, если мозг не может четко определить категорию изображения.
При показе техформ задействовались еще два отдела мозга. Это передняя поясная кора, которую связывают со сбором информации. И вентромедиальная префронтальная кора (vmPFC), которая участвует в процессе принятия решений. Оба отдела активизировались, если испытуемый мог распознать изображение и тратил меньше времени на его изучение.
«Мы впервые показали связь между субъективным чувством любопытства по отношению к информации и тем, как ваш мозг представляет эту информацию», — прокомментировала итоги работы Готтлиб.
Ученые также установили, что активность vmPFC, по-видимому, обеспечивает связь между субъективным чувством любопытства и признаком неопределенности затылочно-височной коры. Этот участок мозга считывает признак и помогает человеку решить, нужно ли ему проявлять повышенный интерес к изображению.
Механизм, который вскрыли в этом исследовании, возможно, действует и для других форм любопытства, вызванных не только визуальными стимулам. Например, при распознавании звуков. Кроме того, результаты новой научной работы пригодятся для разработки методов лечения пациентов с депрессией, которые часто страдают апатией.
По словам, Готтлиб, любопытство — энтузиазм, готовность тратить энергию на исследование окружающего мира. Для этого достаточно внутренней мотивации, которая подразумевает ожидание чего-то хорошего.
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