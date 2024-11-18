Ученые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальства

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Из прошлых научных публикаций известно, что начальник-агрессор создает токсичную атмосферу, отравляющую враждебностью весь коллектив. Впрочем в другой недавней работе отмечалось, что некоторые люди могут оправдывать подобную жестокость высокими достижениями фирмы.

Продолжить изучение темы взялась группа исследователей из Школы бизнеса при Технологическом институте Стивенса совместно с коллегами из еще нескольких вузов США. Их статья недавно вышла в Journal of Applied Psychology. В серии опросов и экспериментов с участием более 650 работающих людей из США и Европы специалисты в области экономики и предпринимательства проследили за последствиями руководства по типу «добрый-злой начальник».

Авторы пояснили, что в таком варианте агрессивный или жестокий стиль, с устойчивым проявлением враждебности в словесной форме и невербальном поведении, сочетается с так называемым этическим лидерством. Под вторым термином обычно имеют в виду «нормативно приемлемое поведение в личных поступках и межличностных отношениях, а также стимулирование такого поведения у подчиненных с помощью двусторонней коммуникации, подкрепления и принятия решений».

Как выяснилось, подобные «метания» вредят персоналу сильнее, чем постоянная грубость начальства. По результатам исследований специалисты установили, что смена жестокого обращения этичным поведением не только не устраняла негативных эффектов первого, но порой ухудшала ситуацию.

По словам авторов новой работы, когда сотрудникам приходится все время гадать, с какой из ипостасей начальника — «доброй» или «злой» — им предстоит иметь дело, это эмоционально истощает, деморализует и не дает работать в полную силу.

Более того, вредное воздействие проявлялось, даже когда сотрудники напрямую не сталкивались с руководством, страдающим «раздвоением личности» по типу героя повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Для создания атмосферы нервозности и неуверенности в коллективе хватало, если с шефом-самодуром контактировали руководители низшего звена.

Ученые подчеркнули важность сделанных выводов для кадровой политики компаний.

«Как правило, вышестоящие организации вмешиваются, когда руководители на местах постоянно проявляют жестокость. К периодическим всплесками агрессии обычно относятся терпимее. Однако наше исследование показало, что второй вариант на самом деле может быть куда токсичнее», — заявил доктор Хаоин Сюй (Haoying Xu), ведущий автор исследования и доцент кафедры менеджмента в Школе бизнеса Стивенса.

Для предупреждения проблем из-за такого стиля руководства специалисты рекомендовали прислушиваться к сигналам сотрудников о подобном поведении и привлекать к ответственности начальников, периодически допускающих агрессию. Еще одним возможным вариантом ученые назвали организацию тренингов по управлению гневом для руководителей с признаками импульсивного поведения.

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