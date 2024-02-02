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Внушаемые люди оказались менее склонны к риску
Итальянские ученые пришли к выводу, что желание рисковать у людей с высокими показателями внушаемости падает по мере того, как они чувствуют, что могут заполучить крупный выигрыш. Зато менее склонные к гипнозу люди, наоборот, склонны больше рисковать в ожидании большой суммы денег.
Риск — это сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Чем выше вероятность неблагоприятного исхода, тем выше риск. Склонность к риску у всех разная, она основана на трех «китах»: стремлении к ярким проявлениям себя, импульсивности и авантюризме. То же самое касается склонности к гипнозу, которая представляет собой психофизиологическую черту, отражающую индивидуальную склонность изменять восприятие, память и поведение после определенных внушений. Этот показатель тоже у всех разный.
Есть мнение, что склонность к риску связана со степенью внушаемости человека. Ученые из Пизанского университета (Италия) решили изучить взаимосвязь между этими двумя свойствами человеческой натуры. Их исследование опубликовано в журнале Neuroscience Letters.
Эксперимент проводили при участии 67 добровольцев (45 из них были женщинами, 22 — мужчинами) в возрасте от 18 до 35 лет, набранных среди студентов Пизанского университета. Никто из них не сообщал ученым о наличии неврологических или психиатрических заболеваний, приеме наркотиков и нарушениях сна.
Протестировав участников на степень склонности к гипнозу, ученые разделили их на три группы: на тех, кто плохо поддается внушаемости, а также с высокой и средней склонностью к гипнозу. После этого исследователи проверили испытуемых на склонность к рискованному поведению с помощью шкалы DOSPERT, состоящей из 30 пунктов-утверждений, которые описывают то или иное поведение человека. Участникам предлагали оценить, насколько рискованным было каждое из этих действий, по шкале от одного до семи.
Далее добровольцев ждал эксперимент из 90 испытаний на компьютере. В начале каждого на экране появлялся воздушный шарик одного из трех цветов: оранжевый, желтый или синий. Каждый раз, когда участник нажимал клавишу, шарик надувался, а человек выигрывал один евро. Эти деньги накапливались при каждом надувании на временном депозите. Но если шарик в определенный момент лопался, то сгорали и деньги.
У участников был выбор: надувать шарик дальше, чтобы выиграть более крупную сумму, или же переводить имеющиеся средства в постоянный «банк» без увеличения прибыли. Каждый цвет шарика имел разную вероятность того, что он лопнет, о чем, впрочем, испытуемым не сообщили.
Проанализировав поведение участников во время «надувания» шариков и сравнив эти показатели с предыдущими, ученые пришли к следующим выводам. У людей с высокими показателями склонности к гипнозу желание рисковать падало по мере увеличения вероятности заполучить больше денег. У тех же участников, кто имел средние и низкие показатели внушаемости, склонность к риску, наоборот, возросла по мере того, как они ощущали, что вот-вот заполучат кругленькую сумму.
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