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Виталий Солодов
6

Суша Гренландии может подниматься быстрее роста уровня моря

4.0

Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.

Геология
# глобальное потепление
# Гренландский ледяной щит
# таяние ледников
Льды Гренландии / Ⓒ Википедия

Гренландия и Антарктида на протяжении многих миллионов лет сжаты под тяжестью покрывающих ее ледяных шапок и щитов. Но поскольку изменение климата приводит к таянию льда и эти нагрузки ослабевают, земная твердь «расслабляется» и вызывает отскок коренной породы. Такие смещения регистрируют 58 станций Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), которые составляют Гренландскую сеть ГНСС (GNET).

Местоположение 58 станций GNET, использованных в этом анализе, и протяженность водосборных бассейнов Гренландии, а также примерный временной ряд на станции MSVG в Восточной Гренландии / Ⓒ Geophysical Research Letters

До недавнего времени при изучении деформаций, уловленных Гренландской сетью ГНСС, учитывались лишь перемены в массе ледяного покрова. Но в этот раз исследователи обратили внимание на вклад периферийных ледников, которые в большинстве случаев прилегают гораздо ближе к станциям, чем лед. Оказалось, создаваемый периферийными ледниками сигнал весьма значителен, особенно в Северной и Восточной Гренландии, что позволяет лучше понять остаточный сигнал отскока, возникший в конце последнего ледникового периода.

Согласно статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, наблюдаемый подъем уровня суши в Гренландии нельзя объяснить одним лишь естественным геологическим развитием после ледникового периода. Датские ученые связали это с нынешними глобальным потеплением и антропогенным воздействием (влиянием человеческой цивилизации).

Изменения, выраженные в милимметрах в год, оцененные на каждой станции GNET / Ⓒ Geophysical Research Letters

Сегодня Гренландский ледниковый щит теряет лед со скоростью 262,3 ± 39,0 гигатонны в год, что вносит значительный вклад в глобальное повышение среднего уровня моря. Периферийные ледники тоже сокращаются в ответ на ускорение стока талых вод. Потеря льда периферийными ледниками Гренландии составляет 42,3 ± 6,2 гигатонны в год, а потеря льда периферийными ледниками Арктической Канады составляет 55,55 ± 3,24 гигатонны в год. Периферийные ледники покрывают лишь около 4% общей площади, покрытой льдом в Гренландии, но ответственны более чем за 10% потери льда всего острова, с региональными и временными вариациями.

Авторы нового исследования пришли к выводу: скорость подъема гренландской суши в ряде районов достигает 8,3 миллиметра в год, что по скорости больше подъема уровня моря в тех же районах. И быстрее всего подъем суши идет у периферийных ледников на юге Гренландии, поскольку там доля тающего льда тоже максимальна.

Все это способствует повышению уровня моря и вертикальному движению суши в автономной части Датского королевства. Какое влияние это окажет на Мировой океан — ученым только предстоит узнать, но нет сомнений, что влияние будет пагубным для всей нашей флоры и фауны.

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Геология
# глобальное потепление
# Гренландский ледяной щит
# таяние ледников
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