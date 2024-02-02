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Суша Гренландии может подниматься быстрее роста уровня моря
Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.
Гренландия и Антарктида на протяжении многих миллионов лет сжаты под тяжестью покрывающих ее ледяных шапок и щитов. Но поскольку изменение климата приводит к таянию льда и эти нагрузки ослабевают, земная твердь «расслабляется» и вызывает отскок коренной породы. Такие смещения регистрируют 58 станций Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), которые составляют Гренландскую сеть ГНСС (GNET).
До недавнего времени при изучении деформаций, уловленных Гренландской сетью ГНСС, учитывались лишь перемены в массе ледяного покрова. Но в этот раз исследователи обратили внимание на вклад периферийных ледников, которые в большинстве случаев прилегают гораздо ближе к станциям, чем лед. Оказалось, создаваемый периферийными ледниками сигнал весьма значителен, особенно в Северной и Восточной Гренландии, что позволяет лучше понять остаточный сигнал отскока, возникший в конце последнего ледникового периода.
Согласно статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, наблюдаемый подъем уровня суши в Гренландии нельзя объяснить одним лишь естественным геологическим развитием после ледникового периода. Датские ученые связали это с нынешними глобальным потеплением и антропогенным воздействием (влиянием человеческой цивилизации).
Сегодня Гренландский ледниковый щит теряет лед со скоростью 262,3 ± 39,0 гигатонны в год, что вносит значительный вклад в глобальное повышение среднего уровня моря. Периферийные ледники тоже сокращаются в ответ на ускорение стока талых вод. Потеря льда периферийными ледниками Гренландии составляет 42,3 ± 6,2 гигатонны в год, а потеря льда периферийными ледниками Арктической Канады составляет 55,55 ± 3,24 гигатонны в год. Периферийные ледники покрывают лишь около 4% общей площади, покрытой льдом в Гренландии, но ответственны более чем за 10% потери льда всего острова, с региональными и временными вариациями.
Авторы нового исследования пришли к выводу: скорость подъема гренландской суши в ряде районов достигает 8,3 миллиметра в год, что по скорости больше подъема уровня моря в тех же районах. И быстрее всего подъем суши идет у периферийных ледников на юге Гренландии, поскольку там доля тающего льда тоже максимальна.
Все это способствует повышению уровня моря и вертикальному движению суши в автономной части Датского королевства. Какое влияние это окажет на Мировой океан — ученым только предстоит узнать, но нет сомнений, что влияние будет пагубным для всей нашей флоры и фауны.
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