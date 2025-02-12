Валентинка от ученых: найден быстрый способ определить, насколько вы удовлетворены любовными отношениями

Романтические отношения — один из важнейших факторов психологического благополучия. Они могут влиять не только на эмоции, но и на физическое состояние человека. При этом не всегда понятно, как оценить такие отношения — это кажется делом индивидуальным. Многие психологические тесты в интернете подвергаются критике со стороны научного сообщества, поскольку не имеют достаточной выборки либо вообще составлены на основе личного опыта того или иного специалиста.

Ученые из Стокгольмского университета (Швеция) пополнили базу психологических методик, разработав собственную шкалу специально ко Дню святого Валентина. Пройти тест под названием «Валентинка» можно на сайте Стокгольмского университета по ссылке. Описание методики опубликовано в журнале Cognitive Behaviour Therapy.

Несмотря на научную обоснованность, шкала состоит всего из семи вопросов, поэтому пройти тест можно очень быстро. Кроме того, психологи составили дополнительные практические советы по улучшению отношений к каждому из вариантов ответа. Ученые считают, что тест можно использовать не в качестве развлекательной методики, как это обычно происходит с короткими психологическими тестами, но даже в случае терапии пар. Шкала затрагивает ключевые аспекты отношений, такие как эмоциональная близость, доверие и умение разрешать конфликты.

Чтобы разработать методику, психологи провели два исследования с участием 1378 человек (851 и 527 участников соответственно) и показали, что шкала обладает высокой надежностью, в том числе в повторных исследованиях. Кроме того, оказалось, что тест тесно связан с другими подтвержденными методиками оценки удовлетворенности отношениями. При этом у «Валентинки» есть преимущества — она проста в использовании, ее можно пройти быстро и бесплатно.

Не стоит, впрочем, рассматривать новую методику как окончательный «вердикт», касающийся ваших взаимоотношений с половым партнером. Ученые считают, что ее лучше применять как инструмент для размышлений и диалога между вами. Цель в том, чтобы способствовать открытому общению и налаживанию взаимопонимания, а не создавать ненужный стресс.

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