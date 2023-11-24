Вверх брюхом по жизни: странная манера плавания удильщиков оказалась постоянным поведением

Обычно плавание вверх брюхом считается нехорошим признаком у рыб, говорящим о том, что животное заболело или умирает. Однако ученые выяснили, что некоторые рыбы, такие как длиннощуповые удильщики (Gigantactis), могут проводить в перевернутом положении всю жизнь.

О своеобразной манере плавания представителей рода Gigantactis рассказывается в работе международной команды биологов и океанографов, недавно опубликованной в Journal of Fish Biology. Длиннощуповые удильщики встречаются на больших глубинах в водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Одна из отличительных особенностей этих рыб — очень длинный иллиций, особый ловчий вырост («удочка») на вершине головы, с помощью которого они приманивают добычу. Притом что длина тела у разных видов удильщиков варьируется от 2,9 до 62 сантиметров, иллиций может быть до четырех раз больше. В комментарии изданию The New York Times один из авторов исследования Эндрю Стюарт (Andrew Stewart) пояснил, что это относится к самкам длиннощуповых удильщиков. Их самцов специалист назвал «печальными маленькими головастиками», которые заметно уступают самкам по размерам и не имеют «удочки».

Долгое время считалось, что Gigantactis свешивают приманку впереди морды, как делают многие виды удильщиков с более короткими «удочками». Однако, изучив видеозаписи, отснятые во время погружений телеуправляемых подводных аппаратов в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, исследователи выяснили, что длиннощуповым удильщикам присущ другой способ: они переворачиваются вверх брюхом и свешивают приманку с носа вниз, прямо к морскому дну.

Хотя океанологи и ихтиологи давно знали о такой манере Gigantactis (о подобных примерах сообщали с 1999 года), предполагалось, что это поведение носит случайный, а не постоянный характер.

Теперь же, на основании анализа восьми видеозаписей, ученые пришли к выводу, что перевернутое положение типично для Gigantactis. Судя по кадрам с глубоководных океанских миссий, длиннощуповые удильщики плавают вверх брюхом независимо от того, подманивают они добычу или заняты другой активностью, не связанной с охотой.

По мнению исследователей, Gigantactis выработали эту манеру для большего удобства и эффективности во время охоты. В перевернутом положении им проще управляться со своим длинным иллицием. Плюс так приманка не свисает перед ртом рыбы, а значит, нет риска случайно укусить себя за «удочку» при нападении на крупную и проворную добычу.

© Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

Как рассказал Эндрю Стюарт, в брюхе у одного из препарированных экземпляров обнаружили гонатидного кальмара. По словам ученого, это «Феррари» среди глубоководных обитателей, и, чтобы поймать его, удильщику нужно быть очень быстрым и ловким.

Исследование подчеркивает важное значение видеосвидетельств, которые получают с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. До появления этой технологии ученые могли изучать лишь мертвых жителей морских глубин, нежные ткани которых часто повреждались от резкой смены давления при подъеме на поверхность.

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