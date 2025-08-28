Уведомления
В «космической бабочке» нашли строительный материал Земли
Планетарная туманность Бабочка (NGC 6302), расположенная на расстоянии около 3400 световых лет от Земли, оказалась «фабрикой» по производству сложных молекул и кристаллической пыли. К такому выводу астрономы пришли, изучив NGC 6302 с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб».
Одна из самых сложных структур среди известных полярных туманностей — «космическая бабочка» — представляет собой оболочку ионизированного газа вокруг центральной звезды — предшественника белого карлика. Первое в истории изображение NGC 6302 опубликовал в 1906 году американский астроном Эдуард Барнард. Однако четко идентифицировать светило, температура поверхности которого превышает 200 000 °C, в оптике до сих пор не удавалось.
Теперь авторы нового исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical, обнаружили: излучение центральной звезды туманности настолько мощное, что ионизирует атомы до экстремальных состояний, формируя линии элементов с энергиями до 205 электронвольт. Разные газы при этом распределены «слоями», из-за чего структура Бабочки напоминает пузырь, выбитый серией импульсных выбросов, а не спокойным звездным ветром.
Однако больше всего ученых удивило наличие в туманности полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — органических молекул межзвездной пыли, необходимых для формирования каменистых планет. Их называют предшественниками строительных «кирпичиков» жизни, а формирование связывают с углеродными областями.
В случае с NGC 6302, однако, все оказалось иначе: анализ данных показал, что хотя среда туманности богата кислородом, ПАУ рождаются прямо на границе пузыря горячего ионизированного газа. Открытие меняет представление о том, как именно углеродсодержащая пыль поступает в межзвездную среду.
Вокруг центра туманности также обнаружили массивный пылевой тор — область из пыли и газа, расположенную вокруг центрального источника энергии (остатка оболочки звезды, выброшенной на поздней стадии эволюции светила), которая рассеивает и поглощает излучение и, по мнению астрономов, может служить «сырьем» для формирования планетных систем.
Результаты показали, что пылевой тор Бабочки содержит примерно две солнечные массы газа и около 0,03 солнечной массы пыли, состоящей в основном из крупных кристаллических силикатов. Эти зерна, судя по всему, формировались десятки тысяч лет, подвергаясь облучению ультрафиолетом и медленному «обжигу».
В торе также зафиксировали следы кварца, форстерита и энстатита — соединений, встречающихся и на Земле. Всего астрономы зарегистрировали приблизительно 200 спектральных линий атомов и молекул, многие из которых ранее наблюдали только в солнечной короне или в активных ядрах галактик.
Туманность NGC 6302 можно назвать «фабрикой» по переработке звездного вещества, поскольку там одновременно сосуществуют кислородные и углеродные соединения, наблюдаются вспышкообразные выбросы газа, а также формируются органические молекулы. Эти процессы, по мнению астрономов, позволяют понять, как именно продукты жизнедеятельности светил пополняют межзвездное пространство, участвуя в химической эволюции будущих планет.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
