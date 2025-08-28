  • Добавить в закладки
28 августа, 08:16
Любовь С.
6

В «космической бабочке» нашли строительный материал Земли

❋ 4.8

Планетарная туманность Бабочка (NGC 6302), расположенная на расстоянии около 3400 световых лет от Земли, оказалась «фабрикой» по производству сложных молекул и кристаллической пыли. К такому выводу астрономы пришли, изучив NGC 6302 с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб».

Астрономия
# белый карлик
# Джеймс Уэбб
# космическая пыль
# органические молекулы
# планетарная туманность
# химические вещества
Изображения туманности Бабочка (NGC 6302), полученные с помощью космического телескопа «Хаббл» (слева и посередине), а также при помощи «Уэбба» (последнее). / © ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuura, J. Kastner, K. Noll, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), N. Hirano, J. Kastner, M. Zamani (ESA/Webb)

Одна из самых сложных структур среди известных полярных туманностей — «космическая бабочка» — представляет собой оболочку ионизированного газа вокруг центральной звезды — предшественника белого карлика. Первое в истории изображение NGC 6302 опубликовал в 1906 году американский астроном Эдуард Барнард. Однако четко идентифицировать светило, температура поверхности которого превышает 200 000 °C, в оптике до сих пор не удавалось.

Теперь авторы нового исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical, обнаружили: излучение центральной звезды туманности настолько мощное, что ионизирует атомы до экстремальных состояний, формируя линии элементов с энергиями до 205 электронвольт. Разные газы при этом распределены «слоями», из-за чего структура Бабочки напоминает пузырь, выбитый серией импульсных выбросов, а не спокойным звездным ветром.

Однако больше всего ученых удивило наличие в туманности полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — органических молекул межзвездной пыли, необходимых для формирования каменистых планет. Их называют предшественниками строительных «кирпичиков» жизни, а формирование связывают с углеродными областями.

В случае с NGC 6302, однако, все оказалось иначе: анализ данных показал, что хотя среда туманности богата кислородом, ПАУ рождаются прямо на границе пузыря горячего ионизированного газа. Открытие меняет представление о том, как именно углеродсодержащая пыль поступает в межзвездную среду.

Вокруг центра туманности также обнаружили массивный пылевой тор — область из пыли и газа, расположенную вокруг центрального источника энергии (остатка оболочки звезды, выброшенной на поздней стадии эволюции светила), которая рассеивает и поглощает излучение и, по мнению астрономов, может служить «сырьем» для формирования планетных систем.

Пылевой тор и связанные между собой ярко-красные пузырьки газа, окружающие центральную звезду туманности Бабочка. За пределами пузырьков струи, создаваемые излучением ионизированного железа, расходятся в противоположных направлениях. / © ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuura, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), N. Hirano, M. Zamani (ESA/Webb)

Результаты показали, что пылевой тор Бабочки содержит примерно две солнечные массы газа и около 0,03 солнечной массы пыли, состоящей в основном из крупных кристаллических силикатов. Эти зерна, судя по всему, формировались десятки тысяч лет, подвергаясь облучению ультрафиолетом и медленному «обжигу».

В торе также зафиксировали следы кварца, форстерита и энстатита — соединений, встречающихся и на Земле. Всего астрономы зарегистрировали приблизительно 200 спектральных линий атомов и молекул, многие из которых ранее наблюдали только в солнечной короне или в активных ядрах галактик.

Туманность NGC 6302 можно назвать «фабрикой» по переработке звездного вещества, поскольку там одновременно сосуществуют кислородные и углеродные соединения, наблюдаются вспышкообразные выбросы газа, а также формируются органические молекулы. Эти процессы, по мнению астрономов, позволяют понять, как именно продукты жизнедеятельности светил пополняют межзвездное пространство, участвуя в химической эволюции будущих планет.

Любовь С.
249 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
