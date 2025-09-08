Уведомления
Женщины с длинными ресницами показались более открытыми для легких отношений
Исследование показало, что длина ресниц ассоциируется у людей не только со здоровьем и привлекательностью, но и воспринимается как сигнал с сексуальным подтекстом.
Ученые не раз задавались вопросом о том, какие параметры человеческой внешности кажутся более привлекательными и желанными. К примеру, австралийские психологи ранее определили предпочтительный размер губ у женщин и мужчин, а их коллеги из Германии выявили универсальный фактор женской привлекательности. В другой статье специалисты из Китая, США и Великобритании поставили под сомнение популярный стереотип о предпочтении худощавых и мускулистых мужчин.
В журнале Archives of Sexual Behavior недавно вышло очередное исследование на тему красоты. Речь в нем идет о ресницах. Эти волоски по краям верхнего и нижнего век помогают защищать глаза от пыли и других инородных тел, яркого света и ветра. Поэтому внешний вид ресниц косвенно говорит о здоровье глаз и ассоциируется с привлекательностью у людей обоих полов.
Слишком короткие ресницы могут казаться признаком болезни или старения, но чрезмерная длина выдает искусственное происхождение и выглядит неестественно. Хотя ресницы средней длины обычно считают предпочтительными, наращивание остается популярной косметической процедурой у женщин. Это навело психолога Фарида Пажухи из Плимутского университета (Великобритания) на мысль о том, что длина ресниц воспринимается еще и как сигнал с сексуальным подтекстом. Свое предположение ученый проверил в эксперименте с участием 120 человек (77 мужчин и 43 женщины от 18 до 65 лет), который организовал с помощью онлайн-платформы Prolific.
В исследовании использовали сгенерированные изображения женских лиц четырех этнических групп: азиаток, чернокожих, индианок и белых. Для каждой создали по несколько вариантов лиц, которые различались только длиной ресниц. Во время эксперимента добровольцев просили оценить, насколько привлекательной и здоровой им кажется каждая изображенная женщина. Кроме того, дополнительным параметром стала сексуальная восприимчивость, под которой имели в виду готовность к случайным связям.
По результатам исследования наибольшие оценки в плане здоровья и привлекательности получили изображения с длиной ресниц примерно в одну треть от ширины глаз. Лица с более короткими и длинными ресницами оценивали хуже, причем тенденция сохранялась по всем четырем этническим группам и не зависела от пола участников.
Что касается сексуальной восприимчивости, то чем длиннее были ресницы на изображении, тем выше оценку по этому параметру ставили респонденты, причем даже когда баллы за здоровье и привлекательность снижались. То есть люди интерпретировали очень длинные ресницы как возможный сигнал об открытости для непродолжительных или случайных отношений, заключил Фарид Пажухи.
Хотя исследование прояснило, как окружающие воспринимают разную длину ресниц у людей, у него есть ряд ограничений, связанных с небольшим размером выборки и ее недостаточным разнообразием. Кроме того, в эксперименте использовали статичные изображения только женских лиц. В условиях реальной жизни и с мужскими лицами результаты могут отличаться.
