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Спутники показали, как растет самая молодая пустыня Земли
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новый снимок, сделанный спутником Sentinel-2. На нем показан процесс исчезновения Аральского моря в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана.
Аральское море когда-то было крупнейшим водоемом в Центральной Азии, однако после перенаправления рек Сырдарья и Амударья на орошение хлопковых полей в 1960-х годах водоем стал стремительно мелеть и сокращаться в размерах.
На изображении, полученном спутником Sentinel-2 в марте 2025 года, видно, что западная часть моря значительно уменьшилась, в то время как восточная практически полностью высохла. Испарившаяся вода оставила сухую зону. На спутниковом снимке она выглядит как белесая область над бывшим дном озера. Сейчас это пустыня Аралкум, самая молодая на Земле.
В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?
Исследователи из США обнаружили «жидкость, восстанавливающую форму», которая противоречит ряду классических представлений, основанных на законах термодинамики. Она состоит из воды, масло и намагниченных частиц никеля.
Квантовые суперпозиции больше не требуют температур, близких к абсолютному нулю. Ученые из Австрии впервые получили «горячие» состояния кота Шредингера при температурах, в десятки раз превышающих стандартные условия для подобных экспериментов.
Ученые СПбГУ предложили инновационный подход к синтезу виниловых соединений, значительно снизив количество отходов и риски, связанные с использованием ацетилена. Новый метод позволяет эффективно получать ценные химические соединения с минимальным воздействием на окружающую среду.
Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), обнаружили в результатах экспериментов неожиданные данные. Они могут свидетельствовать о существовании топония, связанного состояния топ-кварка и его антикварка.
В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
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Акт творения: жизнь на Земле появилась благодаря супервспышкам молодого Солнца?
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Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»
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Британская разведка считает, что Россия украла формулу «Спутника» у англичан. Но было ли что красть?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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