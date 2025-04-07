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Спутники показали, как растет самая молодая пустыня Земли

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новый снимок, сделанный спутником Sentinel-2. На нем показан процесс исчезновения Аральского моря в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана.

Аральское море в марте 2025 года / © ESA

Аральское море когда-то было крупнейшим водоемом в Центральной Азии, однако после перенаправления рек Сырдарья и Амударья на орошение хлопковых полей в 1960-х годах водоем стал стремительно мелеть и сокращаться в размерах.

На изображении, полученном спутником Sentinel-2 в марте 2025 года, видно, что западная часть моря значительно уменьшилась, в то время как восточная практически полностью высохла. Испарившаяся вода оставила сухую зону. На спутниковом снимке она выглядит как белесая область над бывшим дном озера. Сейчас это пустыня Аралкум, самая молодая на Земле.