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17 минут назад
МГППУ
12

В МГППУ узнали, как фитнес-тренеры решают конфликты

4.4

Ученые из МГППУ изучили, как работники фитнес-клубов справляются с трудностями и решают конфликты. Выяснилось, что 19 процентов работников думают о своих проблемах логически, не обращая внимания на эмоции. Это помогает им найти лучшее решение в сложных ситуациях. 33 процента участников исследования отлично работают в команде: они знают, как лучше всего общаться друг с другом, чтобы решить проблему и создают условия, чтобы все стороны остались довольны.

МГППУ
# конфликты
# общение
# спорт
# фитнес
# фитнес-тренер
Психологи МГППУ узнали, как фитнес-тренеры решают конфликты / © John Arano, unsplash.com

Исследование особенностей защитно-совладающего поведения сотрудников фитнес-индустрии и стратегий поведения в конфликтных ситуациях проводилось в 2023 году на базе фитнес-клубов Москвы. В исследовании приняли участие 57 фитнес-тренеров со стажем работы от одного до 21 года. Результаты опубликованы в журнале «Теория и практика физической культуры».

По результатам, полученным по методике Д. Амирхана, можно увидеть, что у 49 процентов респондентов самые высокие показатели по шкале «Разрешение проблем», что говорит о том, что большая часть сотрудников фитнес-организации в конфликтогенных условиях использует все свои ресурсы для решения конфликта, что является наиболее конструктивным механизмом коммуникации. У 28 процентов высокие показатели по шкале «Избегание проблем» и 23 процента имеют высокие показатели по шкале «Поиск социальной поддержки».

По результатам, полученным по опроснику «Индекс жизненного стиля LSI», у 19 процентов респондентов самые высокие показатели по шкале «Интеллектуализация». «Это означает, что 19 процентов сотрудников фитнес-организаций рассматривают переживания в конфликтных ситуациях с интеллектуальной точки зрения, абстрагируясь от них, что позволяет найти наилучшее решение конфликтной ситуации, – рассказывает Светлана Савенкова, доцент кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью факультета социальной коммуникации МГППУ. – 18 процентов сотрудников в конфликтогенных ситуациях прибегают к подавлению, когда мысли и чувства, вызывающие тревогу, становятся бессознательными из-за вытеснения переживаний».

По тесту Томаса-Килманна «Стратегии поведения в конфликтной ситуации» были получены следующие результаты: у 33 процентов респондентов самые высокие показатели по шкале «Сотрудничество», что означает, что 33 процента фитнес-тренеров используют наиболее эффективную коммуникативную стратегию в конфликтных ситуациях, прибегая к решению проблемы наилучшим образом для обеих сторон, когда обе стороны остаются в выигрыше. 28 процентов сотрудников прибегают к стратегии «Компромисс» при возникновении конфликта, что говорит о том, что эти сотрудники готовы идти на взаимные уступки при поиске решения возникшего конфликта, направляя оппонентов на беседу о возникшей проблеме.

Исследование показало, что стаж работы влияет на использование стратегии поиска социальной поддержки. Чем меньше стаж, тем больше люди используют эту стратегию. Это связано с неуверенностью в своих силах из-за низкого стажа работы.

Также были обнаружены значимые корреляции между стажем работы и использованием защитных механизмов «Компенсация», «Замещение» и «Реактивное образование». Чем больше стаж работы, тем чаще люди используют стратегию сотрудничества в конфликтах. Эти данные могут помочь руководителям фитнес-организаций лучше понимать своих сотрудников и создавать благоприятные условия для достижения целей компании.

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МГППУ
71 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# конфликты
# общение
# спорт
# фитнес
# фитнес-тренер
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