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Биологи выяснили, когда и кому «улыбаются» дельфины
Дельфины известны своей игривостью, но то, как они при этом общаются, изучено в меньшей степени. В новом исследовании биологи по результатам наблюдений установили, что дельфины-афалины (Tursiops truncatus) во время игр «улыбаются», раскрывая рот. Также стало известно, в каких обстоятельствах они чаще делают это.
Играя, дельфины могут скользить по волнам, совершать акробатические трюки, подбрасывать предметы, устраивать погони и шуточные драки. При этом важно, чтобы такие действия ошибочно не приняли за агрессию.
Многие млекопитающие, в том числе собаки и обезьяны, показывают игривые намерения с помощью мимики. Однако возможности китообразных в этом плане сильно ограничены, поскольку их лицевые мышцы находятся под плотной, напоминающей резину, кожей, которая не так эластична и подвижна.
Группа исследователей из Пизанского университета и других вузов Италии вместе с коллегами из Франции предположила, что дельфины-афалины (Tursiops truncatus) сигнализируют об этом, расслабленно приоткрывая вытянутый в клюв рот, который еще называют рострумом.
По словам ученых, это аналог улыбки — универсальный знак игривости, который можно наблюдать у социальных хищников, обезьян, а также у людей во время смеха. С его помощью животные и человек дают понять о своем веселом настрое и избегают конфликтов.
Чтобы проверить гипотезу о таком способе визуальной коммуникации у дельфинов, исследователи проследили за этими морскими млекопитающими в неволе, записывая на видео их поведение во время игр в одиночестве, друг с другом или с инструкторами-людьми. Статья об этой научной работе вышла в журнале iScience.
За 60 дней наблюдений ученые отсняли 80 часов видео. В результате они выявили 837 эпизодов игрового поведения с участием 22 дельфинов и зафиксировали у них 1288 случаев открывания рта.
Анализ записей показал, что животные практически никогда не использовали свой аналог улыбки во время одиночных игр и очень редко прибегали к нему при общении с человеком. В 92% случаев дельфины «улыбались», играя с сородичами, причем делали это чаще, когда попадали в поле зрения напарников. В трети случаев те в ответ тоже приоткрывали рот.
По словам авторов исследования, такие действия дельфинов — не случайное подражание друг другу. Вероятность ответного открытия рта в течение следующей секунды возрастала в 13 раз, если другой дельфин мог видеть выражение морды партнера.
Акустические сигналы дельфинов во время игр в этот раз не записывали, поэтому в дальнейшем специалисты планируют изучить возможную роль вокализаций и тактильных контактов в их игровом взаимодействии.
В комментарии интернет-журналу Science биолог Питер Тайак (Peter Tyack), не участвовавший в исследовании, предостерег от слишком вольной интерпретации результатов. По его мнению, дельфиньи «улыбки» следует изучить детальнее, поскольку выражения морды с открытым ртом у них фиксировали и в других контекстах, связанных с половым поведением и агрессией.
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