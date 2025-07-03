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Худоба и мускулистость мужчин понравились женщинам меньше, чем небольшая полнота
Какие физические параметры делают мужское тело привлекательным? В новом международном исследовании ученые попытались разобраться в вопросе с помощью снимков рентгеновской денситометрии и эволюционного моделирования. Полученные результаты поставили под сомнение популярный стереотип о предпочтении худощавых и мускулистых мужчин.
Количество жира в организме — один из факторов, формирующих внешность человека и влияющих на его привлекательность. Во многих культурах этот параметр тесно связан с представлениями о здоровье и способности к деторождению. У мужчин наличие умеренного количества жира в сочетании с развитой мускулатурой может говорить о силе, жизненной энергии, способности обеспечить ресурсы и защиту.
Внешний вид тела, который формируется в том числе в зависимости от распределения мышц и запасов жира, подает ряд биологических и социальных сигналов потенциальным партнерам, влияя на их выбор. С эволюционной точки зрения очень низкие и чрезмерные запасы жира воспринимаются как менее предпочтительные, поскольку могут указывать на снижение репродуктивных способностей и ухудшение здоровья.
В ряде прошлых исследований ученые рассматривали взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) мужчин и их притягательностью как партнеров, но полученные результаты были неоднозначными. Международная группа ученых из Китая, США и Великобритании взялась прояснить, как жировые запасы у мужчин влияют на их физическую привлекательность. Их статью опубликовал журнал Personality and Individual Differences.
В рамках работы специалисты попытались выстроить математическую модель, которая учитывала бы влияние ИМТ на выживаемость и фертильность и позволяла предсказать ИМТ, идеальный с точки зрения эволюционной приспособленности. Следовательно, и наиболее привлекательный для потенциальных партнеров.
Также исследователи провели эксперимент с участием 238 мужчин и женщин. Добровольцев набрали в университетах трех стран — Китае, Литве и Великобритании. Им демонстрировали 15 черно-белых изображений мужских тел, выполненных методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), который применяют для определения плотности разных объектов. К примеру, с его помощью диагностируют остеопороз и оценивают состав тела (соотношение жировой и мышечной ткани).
Мужчины на снимках имели разное соотношение плеч к талии, показатели ИМТ от 20,1 до 33,7 и процент жира в организме от 5,9% до 37,2%. Чтобы исключить влияние других факторов, лица участников сделали размытыми, а по изображениям нельзя было определить полный рост. Снимки разместили на карточках, которые испытуемые сортировали по степени привлекательности.
В результате самыми привлекательными посчитали мужские тела с ИМТ от 23 до 27 (об избыточном весе говорит уровень от 25 до 30). Близкий диапазон, индекс массы тела от 23,2 до 24,7, предсказала и эволюционная модель. Другими словами, нормальные и слегка упитанные мужчины нравились больше, чем худощавые и мускулистые.
Интересно, что самым значимым параметром привлекательности мужского тела оказался процент жировой ткани. Наиболее предпочитаемым респонденты, вне зависимости от страны, признали умеренный уровень в 13-14%, а изображения с очень низкими и высокими значениями стабильно оценивали хуже. Отношение плеч к талии тоже влияло на привлекательность, но эффект был гораздо менее выраженным и устойчивым.
Полученные в исследовании данные расходятся с распространенным мнением о том, что главные составляющие привлекательности мужского тела — это мускулистость и V-образный торс. Однако стоит учитывать, что в эксперименте оценивали черно-белые снимки рентгеновской денситометрии, тогда как в реальной жизни о привлекательности судят исходя из целого комплекса разнообразных факторов.
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