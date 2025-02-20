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56 минут назад
МГППУ
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FM-системы помогут улучшить слух и речь детям с аутизмом

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Дети с расстройствами аутистического спектра часто испытывают трудности в восприятии речи, особенно в шумной обстановке. Эти проблемы, вероятно, связаны с нарушениями центральной слуховой обработки. FM-системы, увеличивающие соотношение сигнал/шум, могут помочь в улучшении слухоречевого восприятия у таких детей. К такому выводу пришли ученые МГППУ.

МГППУ
# FM-системы
# аутизм
# дети
# речь
# слух
Кадр из к/ф «Слово на букву А» / © Keshet UK, Fifty Fathoms Productions, BBC One

Исследователи МГППУ изучили влияние FM-систем на слухоречевое восприятие детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях шума и оценили возможности их использования в школьной среде. Над экспериментом работали Ульяна Мамохина, заведующая Лаборатории комплексного исследования речи у детей с аутизмом и другими нарушениями развития МГППУ, а также научные сотрудники подразделения: Кирилл Фадеев, Дзерасса Гояева, Анна Илюнцева, Татьяна Овсянникова, Татьяна Обухова, Ксения Салимова, Анна Рытикова и Денис Давыдов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Клиническая и специальная психология».

Ранее Кирилл Фадеев с коллегами уже выяснили, что трудности восприятия речи в шумных условиях у детей с РАС не зависят от уровня их когнитивных способностей и связаны как с низкой помехоустойчивостью, так и со слабыми возможностями временной интеграции фонем в слова.

Новый эксперимент проводился в два этапа. Сначала ученые оценивали распознавание речи в условиях шума с использованием FM-систем и без них, для этого использовались тест «Слова в шуме» и задача «Повторение предложений». В эксперименте участвовали 14 детей с РАС и 14 типично развивающихся сверстников. На втором этапе исследователи МГППУ изучали использование FM-систем в реальных условиях школьного обучения у 10 учеников начальной школы для детей с аутизмом. Изменения слуховых способностей оценивались с помощью шкалы L.I.F.E.-R. (The Listening Inventories for Education–Revised).

По результатам эксперимента ученые выяснили, что дети с РАС распознавали значительно меньше слов в условиях шума, чем их типично развивающиеся сверстники. Использование FM-систем улучшило показатели детей с РАС в задаче «Повторение предложений» с 58,3 до 76,9 процентов. На втором этапе у большинства участников были зарегистрированы минимальные изменения в оценках слуховых способностей. Однако у нескольких учеников показатели улучшились на 8–13 баллов, что отражает индивидуальную вариативность эффекта от использования FM-систем.

FM-системы показали свою эффективность в улучшении слухоречевого восприятия детей с РАС в условиях шума. Однако внедрение FM-систем в школьный процесс требует дополнительных исследований эффективности в реальных условиях, а также адаптации для минимизации дискомфорта у детей и улучшения взаимодействия с учителями и тьюторами.

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МГППУ
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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# FM-системы
# аутизм
# дети
# речь
# слух
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Комментарии

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1 Комментарий
Игорь Смирнов
Игорь Смирнов
2 минуты назад
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