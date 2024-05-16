Повторение информации сформировало ложные воспоминания

Немецкие ученые пришли к выводу, что люди склонны воспринимать повторяющуюся информацию, как заранее известную, даже если на самом деле ничего не знали о ней.

Психологам хорошо известен эффект ложных воспоминаний. Они представляют собой форму искажения воспоминаний, когда человек уверен в достоверности события, которое на самом деле не произошло. Механизм появления таких воспоминаний до конца неясен. Одна из причин — защитная реакция психики на травмирующие события: человек вспоминает то, что ему хочется помнить, а не то, что происходило на самом деле. Другие причины — сохранение самооценки, адаптация к изменениям, приспособление к неприятным реалиям, а также всевозможные аномалии мозга.

Одну из разновидностей ложных воспоминаний изучили ученые из Кельнского университета (Германия), представив выводы своей работы в журнале Cognition. Они пытались понять то, насколько повторение одной и той же информации повышает вероятность того, что люди поверят, будто она была известна им изначально.

Для этого ученые провели несколько экспериментов. В первом приняли участие 194 человека, которые оценили 50 простых утверждений (они касались самых разных тем и были отсортированы по сложности). Сначала им в случайном порядке показали 25 из них, после чего они должны были вынести свои суждения по поводу каждого. Затем добровольцам продемонстрировали оставшуюся половину утверждений вперемешку с просмотренными ранее. Участников попросили указать, знали ли они информацию, содержащуюся в каждом утверждении до начала исследования.

Выяснилось, что добровольцы значительно чаще сообщали о том, что знали повторяющиеся утверждения заранее по сравнению с новой информацией. Этот эффект был постоянен, независимо от уровня сложности утверждений.

Второй эксперимент был похож на первый за исключением того, что вся информация, о которой узнавали участники, оказалась заведомо ложной. В этом исследовании принял участие 191 доброволец. Внимание ученых было направлено на так называемую иллюзию знания — когда участников опрашивали, осознавали ли они, что утверждения ложны. После того, как им сообщили о том, что предоставляемая им информация была фейковой, исследователи наблюдали некоторый рост уверенности участников в том, что они и в самом деле об этом знали заранее.

В третьем эксперименте приняли участие 197 человек. Процедура его была такой же, как и в предыдущих двух, но добавился этап, когда добровольцев просили указать источник их знаний после того, как те сообщали, что им знакомо то или иное утверждение (например, они должны были рассказать, что прочитали это в интернете, книге, газете, видели по телевизору и так далее). Такой подход должен был заставить участников пересмотреть свое мнение о том, что та или иная информация для них оказывалась заведомой известной. Несмотря на это, большая часть испытуемых продолжила думать, что утверждения им были известны. При этом они ссылались на неверные источники этой информации.

В последнем четвертом эксперименте участвовал 191 доброволец, каждый из которых оценивал ложные утверждения из второго исследования, стремясь исключить любое влияние реальных знаний. После того, как добровольцы оценили информацию как известную, их снова спросили об источнике. Но, как и в других экспериментах, испытуемые вновь и вновь демонстрировали «ложность» своих воспоминаний.

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