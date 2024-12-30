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Психологи выяснили, какое поведение родителей заставляет детей переедать
Склонность детей есть больше, чем на самом деле требуется организму, во многом объясняется нормами, которые приняты в их семье. Ученые из США определили, какие стратегии воспитания негативно влияют на эмоциональную регуляцию и, как следствие, на пищевое поведение.
На пищевые привычки ребенка могут влиять разные факторы. Например, в дошкольном возрасте дети часто отказываются от конкретных продуктов из-за их консистенции. А иногда имеет значение социальный статус: одна из недавних работ связала детское ожирение с бедностью, которая не позволяет сформировать у ребенка нормальное пищевое поведение.
Предыдущие исследования показали, что к эмоциональному перееданию может приводить принудительное питание, чтобы достичь желаемого эмоционального состояния или поспособствовать конкретному типу поведения. Однако не было ясно, из-за чего возникает такая взаимосвязь.
Специалисты из Университета Северной Флориды в США проверили гипотезу о том, что воспитание, при котором детей приучают есть, чтобы справиться с переживаниями или усилить мотивацию, прежде всего нарушает эмоциональную регуляцию. Результаты исследования опубликовал научный журнал Appetite.
Ученые провели онлайн-опрос, в котором участвовала 221 мать четырех- и пятилетних детей. Женщины предоставили сведения о том, как кормят своих детей, а также насколько сами дети способны регулировать свои эмоции, не съедая больше или меньше обычного из-за переживаний.
В вопросах о специфике воспитания речь шла о четырех практиках принудительного питания:
1. Питание как регулятор эмоций: ребенку предлагают еду, чтобы он успокоился или утешился.
2. Пища как поощрение: еду используют как награду, а запрет на какое-то лакомство — как наказание.
3. Эмоциональное питание: ребенку предлагают поесть в эмоционально напряженных ситуациях независимо от чувства голода.
4. Инструментальное питание: пищу применяют, чтобы поощрить или сдержать поведение определенного типа.
Оказалось, что все четыре практики связаны с ухудшением эмоциональной регуляции у детей, а она, в свою очередь, увеличивала вероятность эмоционального переедания. Это значит, что, когда родители используют еду как инструмент управления эмоциями ребенка, дети могут приучиться искать решение проблем в еде, вместо того чтобы разрабатывать другие способы справиться со своими чувствами.
В дальнейшем авторы работы планируют изучить тему более детально. Например, включить в выборку не только матерей, но и отцов и других опекунов, а также провести не опрос, а наблюдение.
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