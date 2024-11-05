Детское ожирение объяснили бедностью

В регионах, где больше неполных и бедных семей, уровень ожирения в детском возрасте заметно выше. Эту закономерность, противоречащую результатам предыдущих исследований, выявили и проанализировали ученые из Швеции.

Ожирение связано с рядом негативных последствий для здоровья. Например, если оно есть у женщины до зачатия или во время беременности, то у ребенка в два раза повышается риск расстройств аутистического спектра. При этом у детей с ожирением ученые ранее отмечали изменения в областях мозга, которые отвечают за когнитивный контроль.

Специалисты из Уппсальского и Лундского университетов в Швеции проанализировали, как изменилась распространенность детского ожирения в стране во время пандемии COVID-19 и после нее. Исследование, согласно которому это заболевание более характерно для регионов, где много неполных семей, а также семей с низким уровнем дохода и образования, появилось в научном журнале Acta Paediatrica.

Авторы публикации изучили данные более чем 300 тысяч жителей Швеции из разных регионов страны и учли шесть показателей социально-экономического положения: Шведский индекс потребностей в уходе (CNI), иностранное происхождение, уровень образования членов семьи, наличие в семье только одного родителя, экономическое положение семьи и процент детской бедности в регионе. CNI вычислялся исходя из количества людей, которые окончили максимум среднюю школу, не работают, имеют детей младше пяти лет, растят в одиночестве детей до 17 лет, родились за пределами Европы или живут одни в пожилом возрасте. Низким считался доход, не превышающий 60% среднего дохода семьи в конкретном регионе.

Оказалось, что почти во всех регионах Швеции случаи детского избыточного веса и ожирения участились во время пандемии коронавируса, а к 2022 году их количество стало прежним. Однако в нескольких регионах эти проблемы распространены гораздо сильнее, чем в среднем по стране.

Авторы научной статьи сфокусировались на отличиях регионов с более высокими показателями детского ожирения от остальных и заметили, что для них характерны большее количество семей только с одним родителем, более высокий уровень детской бедности, а также низкий доход и низкий уровень образования. По словам ученых, полученные результаты контрастируют с результатами некоторых других исследований, где, в частности, высокий индекс потребностей в уходе (то есть высокий риск для здоровья) был связан с меньшими показателями детского ожирения.

Тем не менее можно предположить, что социально-экономическая нестабильность не позволяет родителям выстроить «правильный» образ жизни для детей, выбирая качественную пищу, регулярно проходя с ними медицинские осмотры и обеспечивая должный уровень физической нагрузки. Это может быть непосильно для семьи как из-за нехватки денег, так и из-за недостаточной информированности.

«Важно привлечь внимание к детям в неблагоприятном социально-экономическом положении и дать им рекомендации по образу жизни на раннем этапе. Но нам также необходимо переложить ответственность с отдельного человека на общество, где необходимы серьезные усилия для улучшения ситуации», — считают исследователи.

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