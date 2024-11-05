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7 минут назад
Полина Меньшова
14

Детское ожирение объяснили бедностью

5.7

В регионах, где больше неполных и бедных семей, уровень ожирения в детском возрасте заметно выше. Эту закономерность, противоречащую результатам предыдущих исследований, выявили и проанализировали ученые из Швеции.

Медицина
# дети
# лишний вес
# ожирение
# социально-экономический статус
Детское ожирение связали с низким социально-экономическим статусом
Детское ожирение связали с низким социально-экономическим статусом / © Thinkstock

Ожирение связано с рядом негативных последствий для здоровья. Например, если оно есть у женщины до зачатия или во время беременности, то у ребенка в два раза повышается риск расстройств аутистического спектра. При этом у детей с ожирением ученые ранее отмечали изменения в областях мозга, которые отвечают за когнитивный контроль.

Специалисты из Уппсальского и Лундского университетов в Швеции проанализировали, как изменилась распространенность детского ожирения в стране во время пандемии COVID-19 и после нее. Исследование, согласно которому это заболевание более характерно для регионов, где много неполных семей, а также семей с низким уровнем дохода и образования, появилось в научном журнале Acta Paediatrica.

Авторы публикации изучили данные более чем 300 тысяч жителей Швеции из разных регионов страны и учли шесть показателей социально-экономического положения: Шведский индекс потребностей в уходе (CNI), иностранное происхождение, уровень образования членов семьи, наличие в семье только одного родителя, экономическое положение семьи и процент детской бедности в регионе. CNI вычислялся исходя из количества людей, которые окончили максимум среднюю школу, не работают, имеют детей младше пяти лет, растят в одиночестве детей до 17 лет, родились за пределами Европы или живут одни в пожилом возрасте. Низким считался доход, не превышающий 60% среднего дохода семьи в конкретном регионе.

Оказалось, что почти во всех регионах Швеции случаи детского избыточного веса и ожирения участились во время пандемии коронавируса, а к 2022 году их количество стало прежним. Однако в нескольких регионах эти проблемы распространены гораздо сильнее, чем в среднем по стране.

Авторы научной статьи сфокусировались на отличиях регионов с более высокими показателями детского ожирения от остальных и заметили, что для них характерны большее количество семей только с одним родителем, более высокий уровень детской бедности, а также низкий доход и низкий уровень образования. По словам ученых, полученные результаты контрастируют с результатами некоторых других исследований, где, в частности, высокий индекс потребностей в уходе (то есть высокий риск для здоровья) был связан с меньшими показателями детского ожирения.

Тем не менее можно предположить, что социально-экономическая нестабильность не позволяет родителям выстроить «правильный» образ жизни для детей, выбирая качественную пищу, регулярно проходя с ними медицинские осмотры и обеспечивая должный уровень физической нагрузки. Это может быть непосильно для семьи как из-за нехватки денег, так и из-за недостаточной информированности.

«Важно привлечь внимание к детям в неблагоприятном социально-экономическом положении и дать им рекомендации по образу жизни на раннем этапе. Но нам также необходимо переложить ответственность с отдельного человека на общество, где необходимы серьезные усилия для улучшения ситуации», — считают исследователи.

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Медицина
# дети
# лишний вес
# ожирение
# социально-экономический статус
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White_Shadow
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Nazchiya
3 часа назад
Виталий👍😂😂😂😂

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

ALex Lirin
3 часа назад
При этом в оригинальной статье ничего про гипотезу Керра. Там просто расчеты от наблюдений... Без каких-либо выводов, которые появились в статье.

Астрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырахАстрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырах

Nazchiya
3 часа назад
Лебедкой оттащили🤤😂😂😂😂😂

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Александр Березин
3 часа назад
Igor, "два вопроса в терраформировании неясны. 1). Откуда кислород будут брать растения" Ну, собственно, последний абзац как раз про то, что прям

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Igor Jirkov
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два вопроса в терраформировании неясны. 1). Откуда кислород будут брать растения. 2). Как предотвратить поглощение кислорода при разложении мертвых

Ученые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревьяУченые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревья

1 2
5 часов назад
Я только за

Ученые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревьяУченые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревья

gtpun
7 часов назад
1, А почему бы не начать, какой нам вред от такого, наоборот даже интересно, больше исследований сможем сделать. С таких вот маленьких растений будем

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