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В МГППУ разработали шкалу для измерения жизнеспособности семьи
Психологи МГППУ изучили то, что влияет на крепкие семейные отношения. Они разработали новую версию шкалы оценки жизнеспособности семьи FRAS-RII, которая включает пять характеристик: семейная коммуникация и связность, позитивный прогноз и решение проблем, принятие и гибкость, социальные ресурсы и духовность семьи.
В исследовании приняли участие 627 человек из России и Беларуси в возрасте от 18 до 67 лет. Результаты показали, что жизнеспособность семьи зависит от супружеского статуса, количества детей в семье и типа неблагоприятного события. Результаты проекта опубликованы в научном издании «Психология. Журнал Высшей школы экономики».
Общий показатель жизнеспособности семьи у состоящих в браке значительно выше, чем у незамужних/холостых и состоящих в отношениях. Общий показатель жизнеспособности семьи растет и при наличии детей: наименьший — у участников без детей, несколько выше они у тех, кто имеет одного ребенка и еще выше у тех, кто имеет двух детей. У участников, имеющих трех и более детей, общий показатель жизнеспособности семьи немного снижается.
И белорусы, и россияне называли одни и те же события, которые они считают неблагоприятными в своих семьях: проблемы в отношениях (разводы, конфликты) — 28,7 процента; утрата (смерть близких) — 27,9 процента; болезни членов семьи — 13,2 процента; материальные трудности — восемь процентов; переезды — семь процентов; множественные трудности как сочетание более двух событий одновременно — 6,7 процента.
Самый высокий уровень жизнеспособности семьи был обнаружен при утрате близких, а самый низкий — при проблемных отношениях. При болезнях, переездах и множественных трудностях ключевым ресурсом в профиле жизнеспособности семьи становится ее духовность. А в группе, не указавшей неблагоприятное событие в своей семье, — семейная коммуникация и связность, позитивный прогноз и решение проблем. «Это связано с уверенностью представителей данной группы в том, что проблемы обсуждаемы и решаемы», – отмечает одна из авторов исследования, заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения МГППУ Мария Одинцова.
Различия в показателях жизнеспособности семьи у россиян и белорусов говорят о том, что самые высокие показатели по всем характеристикам жизнеспособности семьи при оценке семейной связи как «более близкой», несколько ниже – при отсутствии изменений («связь осталась прежней»), еще ниже – при дистанцировании («стала дистантной»).
Психологи МГППУ несколько лет работают с адаптацией русскоязычной версией Шкалы жизнеспособности семьи (FRAS-RII), которая используется в исследованиях психологических проблем семьи, связанных с кризисами, стрессами, экстремальными событиями, а также в кросскультурных исследовательских проектах и психологической практике. Это понятие появилось в психологии в 1990-е годы и обозначает ресурсы, посредством которых семьи могут совладать с событиями стрессогенного характера.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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