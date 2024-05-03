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Полина Меньшова
1

Эффективность дошкольного образования поставили под сомнение

5.5

Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.

Антропология
# дошкольники
# образование
# школьная программа
# школьники
Кадр из фильма «Одаренная»
Кадр из фильма «Одаренная» / © foxsearchlight.com

Дошкольные образовательные программы считаются эффективным инструментом, который позволяет подготовиться к первому классу детям из семей с разным социально-экономическим статусом. Цель раннего обучения — не только помочь дошкольникам развить все навыки, необходимые на старте школьного образования, но и сгладить разрыв в успеваемости, который может возникнуть из-за разницы доходов семьи. Однако новое исследование показало, что подобные образовательные программы не всегда влияют на дальнейшие успехи учеников.

Специалисты из Колумбийского университета, Университета Вирджинии, Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета штата Делавэр (все — в США) проанализировали данные долгосрочных исследований, авторы которых оценивали эффективность четырех государственных дошкольных образовательных программ, хорошо зарекомендовавших себя. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Science.

Согласно изученным данным, у раннего образования были как положительные, так и отрицательные эффекты. Кроме того, значимых различий в успеваемости детей, которые посещали и не посещали дошкольные курсы, выявить не удалось.

Исследователи отметили, что все рассмотренные дошкольные программы, как правило, улучшали академические навыки детей к моменту поступления в школу, но в дальнейшем это преимущество легко могло сойти на нет. По их словам, не до конца ясно, как дошкольная подготовка влияет на сам процесс обучения. Те, кто проходил Бостонскую подготовительную программу, успешнее завершили среднее образование, а программа в Теннесси негативно сказалась на итоговых оценках в начальной школе. При этом выпускники двух других программ дошкольного образования не продемонстрировали значимых отличий от тех учеников, которые поступили в школу без специальной подготовки.

Хотя предыдущие исследования, проведенные, в частности, 50 лет назад, содержали выводы об эффективности дошкольных программ, имеющиеся результаты могут быть неактуальны в современных условиях. Авторы новой статьи пояснили, что в тех исследованиях участвовало небольшое количество детей, а те, кто плохо проявлял себя при поступлении в первый класс, просто не имел доступа ко многим аспектам социальной защиты, которые доступны семьям сейчас. Аналогичная проблема у многих современных исследований дошкольного образования: дети, которые участвуют в программах подготовки зачастую значительно отличаются от остальных с социальной точки зрения — например, уровнем образования и убеждениями родителей.

Исследователи подчеркнули, что в дальнейшем важно выявить ключевые факторы, которые влияют на развитие навыков, необходимых для успеха в обучении и повседневной жизни. Особенное внимание, на их взгляд, стоит уделить «неблагополучным» семьям:

«Для родителей, особенно с ограниченными финансовыми возможностями, доступ к надежному уходу за детьми имеет решающее значение. Не менее важны государственные дошкольные программы, которые не только обеспечивают надежный уход, но и закладывают прочную основу для успехов их детей в учебе».

Авторы статьи согласны со значимостью государственной поддержки дошкольных образовательных программ, однако призвали более детально изучить долгосрочные эффекты таких курсов. Это позволит разрабатывать программы дошкольной подготовки таким образом, чтобы они действительно облегчали обучение разным детям вне зависимости от социально-экономического статуса их семей.

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Антропология
# дошкольники
# образование
# школьная программа
# школьники
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