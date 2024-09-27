Для аптечки, уборки и защиты от насекомых: в ПНИПУ назвали самые полезные эфирные масла

Эфирные масла — это не просто приятные запахи, а настоящие дары природы, способные исцелять, успокаивать, бодрить и дарить красоту. Как с помощью эфирных масел снять стресс после долгого дня, укрепить иммунитет, улучшить сон и даже преобразить кожу? Рассказывает эксперт Пермского Политеха.

Что такое эфирное масло?

«Представьте себе сердцевину цветка, сочную кожуру цитруса или смолистую кору дерева. А может быть, вы представили могучий кедр, смолистая кора которого хранит терпкий лесной аромат? Именно в этих частях растений — лепестках, листьях, коре, корнях, плодах — таятся драгоценные капли эфирных масел. Эти летучие ароматические соединения – не просто душистые вещества. Для растений это мощный инструмент выживания: они привлекают насекомых-опылителей, отпугивают вредителей, защищают от болезней и помогают адаптироваться к меняющимся условиям среды», — объясняет Андрей Долгих, дипломированный химик, директор Центра молодежных инициатив ПНИПУ и член совета молодых ученых и специалистов Пермского края при Министерстве образования и науки Пермского края.

Получают эти масла разными способами. Во-первых, паровой дистилляцией — это самый распространенный метод, при котором сырье обрабатывается горячим паром, высвобождающим эфирное масло. Второй вариант — холодное прессование: используется для получения масел из кожуры цитрусовых фруктов. Третий способ — экстракция, применяется для извлечения масел из деликатных цветов, например, жасмина. В результате получается концентрированная жидкость с насыщенным ароматом и уникальным составом, обладающая мощными терапевтическими свойствами.

Из истории ароматерапии

Первые упоминания об использовании эфирных масел уходят корнями вглубь веков. Например, древние египтяне использовали их не только в религиозных ритуалах, для бальзамирования, но и в лечебных целях, для создания благовоний и даже в кулинарии. Особенно ценились мирра, ладан, кедр, роза, лотос.

В аюрведе, традиционной индийской системе медицины, эфирные масла играют важную роль уже более 5000 лет. Сандаловое дерево, жасмин, имбирь, корицу применяли для восстановления гармонии тела и духа, лечения различных заболеваний. Древние китайцы также верили в целительную силу ароматов. Имбирь, корица, гвоздика, анис применялись для лечения простуды, улучшения пищеварения, снятия боли.

Где масла используют сегодня?

«В наши дни эфирные масла переживают настоящий бум популярности. И это неудивительно: они предлагают натуральную альтернативу синтетическим средствам во многих сферах жизни. Конечно, ароматерапия и массаж – это первое, что приходит на ум. Но сфера применения эфирных масел гораздо шире», — рассказывает Андрей Долгих.

Уборка. Эфирные масла чайного дерева, лимона, эвкалипта отлично помогают поддерживать чистоту и свежесть в доме. Для этого добавьте несколько капель в воду для мытья полов или приготовления натурального спрея для поверхностей.

В 2015 году исследователи провели сравнение противогрибковой активности эфирного масла чайного дерева с промышленными средствами, такими как этанол и уксус. В ходе эксперимента оценивалось влияние этих веществ на грибки Aspergillus fumigatus (плесневые грибы) и Penicillium chrysogenum (пеницилл золотистый), которые являются наиболее распространенными в воздухе помещений. Наилучшие результаты продемонстрировало эфирное масло чайного дерева.

Щит от насекомых. Укусы комаров, мошек и других назойливых насекомых могут испортить любой отдых на природе. Эфирные масла герани, цитронеллы, лаванды, мяты обладают репеллентными свойствами, отпугивают вредителей. Их можно использовать как спрей от насекомых, добавив пару капель в воду, или для аромалампы на открытом воздухе.

Домашняя аптечка. Многие эфирные масла обладают противовоспалительными, антисептическими, противовирусными свойствами. Чайное дерево — натуральный антисептик, лаванда — успокаивающее и ранозаживляющее средство, эвкалипт — помощник при простуде.

«Эфирные масла используют даже в пищевой промышленности в качестве натуральных компонентов, замедляющих порчу продуктов, консервантов. Благодаря своим антибактериальным свойствам, они продлевают срок годности, предотвращая развитие бактерий и грибков. Например, розмарин используют при производстве мясных изделий, а корицу — в выпечке», — рассказывает Андрей Долгих.

Топ-10 самых полезных эфирных масел

Лаванда. Содержит такие полезные вещества, как линалоол, линалилацетат. Успокаивает, улучшает сон, помогает при головной боли, устраняет тревожность. Добавляйте несколько капель в аромалампу или используйте для массажа. Кстати, лавандовое масло можно добавлять в ванну для расслабления.

Чайное дерево. Богат терпеном, цинеолом, спиртами. Обладает антисептическими свойствами, борется с акне и грибковыми инфекциями. Разведите несколько капель масла в базе (например, оливковом или кокосовом) и используйте для точечного нанесения на проблемные участки кожи.

Мелисса. Полезные вещества — цитронеллаль, гераниол. Расслабляет, улучшает настроение, оказывает противовирусный эффект. Используйте в аромалампе или добавляйте в косметику для увлажнения и успокоения кожи.

Эвкалипт. Содержит эвкалиптол, α-пинен, которые очищают дыхательные пути, помогают при простудах и кашле. Ингаляции с эвкалиптом помогут при респираторных заболеваниях. Достаточно добавить несколько капель масла в горячую воду и вдыхать пар.

Бергамот. Благодаря линалоолу улучшает настроение, снижает уровень стресса и тревожности. Лучше всего использовать его в аромалампе или добавить в крем для лица.

Розмарин. Полезные вещества — камфора, 1,8-силфор. Улучшает память, тонизирует, борется с головной болью. Добавляйте в массажные масла или втирайте в кожу при головной боли. Полезен также для роста волос.

Имбирь. Богат гингеролом, сабиненом. Из-за этого помогает при тошноте и улучшает пищеварение. Используйте масло для ингаляций или добавляйте в чай для улучшения здоровья.

Грейпфрут. Содержит лимонен, монотерпены. Эти вещества укрепляют иммунитет, помогают при депрессии, улучшают пищеварение. Добавляйте масло в воду для ароматизации или используйте в массажных смесях.

Лемонграсс. Полезные вещества — лимонен, цитраль. Обладает антисептическими свойствами, помогает при головной боли. Используйте в чаях или как освежитель воздуха

Лайм. Как и лемонграсс, богат лимоненом и цитралью. Бодрит, повышает настроение, обладает антимикробными свойствами. Добавляйте его в напитки или используйте в аромалампе.

«Эти эфирные масла можно найти в специализированных магазинах, аптеках и онлайн. Главное — выбирайте масла только высшего качества, чтобы они действительно приносили пользу вашему организму и душевному состоянию», — советует Андрей Долгих.

Как понять, что масло качественное?

«Необходимо искать эфирные масла, сертифицированные как органические (например, сертификат USDA Organic в США, Bio или Ecocert в Европе). Это гарантирует, что растения выращивались без пестицидов и гербицидов, что важно для чистоты и эффективности масла. Идеально, если на этикетке указан метод дистилляции. Холодный отжим (для цитрусовых масел) или паровой метод предпочтительнее более агрессивных способов, которые могут негативно влиять на качество масла. Аромат должен быть чистым, насыщенным и характерным для данного растения. Если он слабый, химический или имеет неприятный оттенок, это может говорить о низком качестве или наличии синтетических добавок», — поясняет Андрей Долгих.

На этикетке должны быть указаны ботаническое название растения, страна происхождения, метод получения, используемые части растения, а также предупреждения о применении (особенно для беременных, кормящих женщин и детей). И не нужно гнаться за дешевизной: такие масла могут быть разбавлены синтетическими компонентами или иметь низкую концентрацию активных веществ.

С какими компонентами стоит быть осторожным?

Некоторые эфирные масла содержат вещества, которые могут быть токсичными или вызывать аллергические реакции при неправильном использовании.

Фенолы. Это природные антисептики, обладающие сильным антибактериальным и противовирусным действием. В высоких концентрациях они могут быть токсичны для печени и почек, а также раздражать кожу и слизистые оболочки. Фенолами богаты тимьян, орегано, гвоздика, корица. Рекомендуется использовать эти масла в низких концентрациях (1-1 капли на пять миллилитров базы). Не применяйте на поврежденной коже и проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания.

Кетоны. Некоторые из них обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами, но в высоких концентрациях могут быть токсичны для нервной системы. Они содержатся в маслах туи, шалфея лекарственного, иссопа. Есть и в мяте болотной, но она особо токсична, поэтому категорически не рекомендуется к использованию. К маслам с кетонами относитесь с осторожностью, используйте в низких концентрациях, избегайте длительного применения.

Фототоксичные масла. Некоторые эфирные масла повышают чувствительность кожи к солнечному свету, что может привести к ожогам и пигментации. К ним относятся некоторые виды бергамота, лайм, лимон, апельсин, грейпфрут, ангелика. Поэтому избегайте нанесения этих масел на кожу перед выходом на солнце (в течение 12 часов) и выбирайте фотонетоксичные версии (например, бергамот FCF).

«Важно помнить про аллергические реакции. Даже самые «безопасные» масла могут вызвать иммунный ответ у людей с индивидуальной непереносимостью. Перед первым использованием проведите тест на аллергию: нанесите каплю разбавленного масла на внутреннюю сторону локтя и понаблюдайте за реакцией кожи в течение 24 часов. При появлении покраснения, зуда, отека — немедленно смойте масло и прекратите использование. Храните эфирные масла в недоступном для детей и животных месте. Не применяйте их внутрь без назначения врача», — советует Андрей Долгих.

Ароматы и домашние животные

Наши питомцы воспринимают запахи гораздо интенсивнее, чем мы, и некоторые ароматы могут быть для них опасны. Есть общие правила безопасности. Во-первых, для животных используйте эфирные масла в очень низкой концентрации – в 5-10 раз меньше, чем для человека. Во-вторых, всегда проветривайте помещение, где распыляете масла, чтобы избежать их высокой концентрации. В-третьих, после первого применения эфирного масла проследите за реакцией питомца. Не наносите эфирные масла на шерсть, кожу, лапы животного, в уши и нос. Избегайте попадания масел в глаза и на слизистые оболочки. Не ставьте аромалампу рядом с мисками для еды и воды. Признаки отравления — кашель, чихание, рвота, диарея, вялость, нарушение координации. При появлении любых необычных симптомов немедленно обратитесь к ветеринару.

Эти масла категорически нельзя использовать рядом с животными: чайное дерево — токсично для кошек и собак, может вызывать рвоту, слабость, нарушение координации; мята болотная — опасна для всех животных, токсична для печени; эвкалипт — может вызывать респираторные проблемы; пихта — токсична для кошачьих; туя — опасна для всех животных.

Для кошек можно использовать, но с осторожностью лаванду, она поможет успокоить нервную систему, снять стресс, например, при транспортировке или посещении ветеринара. Еще подойдет ромашка римская, которая обладает мягким успокаивающим действием. Собакам также можно лаванду для расслабления и успокоения. А имбирь поможет при тошноте и укачивании.

«Важно: перед использованием эфирных масел для животных проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Начинайте с минимальной концентрации и внимательно наблюдайте за реакцией питомца. Если у животного есть хронические заболевания или аллергия, использование масел не рекомендуется. Помните, что безопасность и здоровье вашего питомца — превыше всего. Используйте ароматы с умом», — добавляет Андрей Долгих.

Ароматы роскоши: самые дорогие эфирные масла

«Некоторые эфирные масла – настоящая драгоценность. Их стоимость может в разы превышать цену золота. Секрет такой ценности кроется в сложности производства, редкости растений, уникальных свойствах», — отмечает Андрей Долгих.

Нероли. Извлекается из цветов горького апельсина, для получения одного килограмма масла нужно обработать около одной тонны цветов. Обладает изысканным, цветочно-цитрусовым ароматом. Цена за 10 миллилитров — около 6500-10000 рублей.

Ладан. Ассоциируется с древними ритуалами и служит символом духовного очищения. Получают его из смолы ладанного дерева, произрастающего в Африке и на Аравийском полуострове. Цена за 10 миллилитров — около 7500-11000 рублей.

Сандал. Это драгоценное масло с теплым, древесным ароматом, получаемое из сердцевины сандалового дерева. Из-за вырубки сандаловых лесов оно становится все более редким и дорогим. Цена за 10 миллилитров может достигать 15000-20000 рублей.

Жасмин. Еще один капризный цветок, требующий особого подхода. Его хрупкие цветы собирают вручную ночью, когда аромат достигает пика своей интенсивности. Цена за 10 миллилитров эфирного масла жасмина варьируется от 9000 до 25000 рублей.

Роза дамасская. Королева ароматов, символ любви и красоты. Для получения всего одного килограмма эфирного масла розы требуется около четырех тонн лепестков, собранных вручную на рассвете. Цена за 10 миллилитров масла может достигать 20000-30000 рублей.

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ПНИПУ 809 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.